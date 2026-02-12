ČELIČNI NIKOLA TOPIĆ! Prošao kroz pakao, pobedio opaku bolest, a sada izlazi na megdan Milvokiju: NBA debi o kom priča cela planeta!

Srpska košarka slavi! Mladi plejmejker Nikola Topić (20) nalazi se na pragu svog velikog debija u NBA ligi.

Kako prenose američki mediji, bivši as Crvene zvezde i Mege u konkurenciji je za tim Oklahome u noćašnjem duelu protiv Milvokija, koji počinje u 1.30 po našem vremenu.

BREAKING: Nikola Topić is available tonight and in line to make his NBA debut vs. the Bucks, per @BrandonRahbar



Amazing story 🙏 pic.twitter.com/DJ1TCyYvrn — NBACentral (@TheDunkCentral) 12. фебруар 2026.

Pobeda nad opakom bolešću

Put do NBA parketa za Topića je bio trnovit i nadljudski težak. U oktobru prošle godine mladom asu je otkriven rak testisa, nakon čega je usledila lavovska borba. Nikola je pobedio opaku bolest, uspešno prošao terapije i vratio se košarci jači nego ikada.

Dominacija u Razvojnoj ligi

Da je "zreo" za najjaču ligu sveta, Topić je dokazao u dresu razvojnog tima Oklahoma Siti Blu. U G ligi je prosto blistao:

Prvi meč: 16 poena i 7 asistencija u dramatičnoj pobedi posle produžetka.

Drugi meč: Još bolja partija sa 22 poena i 4 asistencije.

Ove partije nisu promakle treneru Tandera, Marku Degnoltu, koji je odlučio da 12. piku sa drafta 2024. godine pruži šansu na najvećoj pozornici.

Duel protiv Janisa

Debi protiv moćnog Milvokija biće vatreno krštenje za Srbina, ali posle svega što je prebrodio van terena, jasno je da za Nikolu Topića strah ne postoji. Oči cele Srbije večeras će biti uprte u Oklahomu!

Autor: Dalibor Stankov