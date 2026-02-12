AKTUELNO

Košarka

ČELIČNI NIKOLA TOPIĆ! Prošao kroz pakao, pobedio opaku bolest, a sada izlazi na megdan Milvokiju: NBA debi o kom priča cela planeta!

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug AP ||

Srpska košarka slavi! Mladi plejmejker Nikola Topić (20) nalazi se na pragu svog velikog debija u NBA ligi.

Kako prenose američki mediji, bivši as Crvene zvezde i Mege u konkurenciji je za tim Oklahome u noćašnjem duelu protiv Milvokija, koji počinje u 1.30 po našem vremenu.

Pobeda nad opakom bolešću

Put do NBA parketa za Topića je bio trnovit i nadljudski težak. U oktobru prošle godine mladom asu je otkriven rak testisa, nakon čega je usledila lavovska borba. Nikola je pobedio opaku bolest, uspešno prošao terapije i vratio se košarci jači nego ikada.

Dominacija u Razvojnoj ligi

Da je "zreo" za najjaču ligu sveta, Topić je dokazao u dresu razvojnog tima Oklahoma Siti Blu. U G ligi je prosto blistao:

Prvi meč: 16 poena i 7 asistencija u dramatičnoj pobedi posle produžetka.

Drugi meč: Još bolja partija sa 22 poena i 4 asistencije.

Ove partije nisu promakle treneru Tandera, Marku Degnoltu, koji je odlučio da 12. piku sa drafta 2024. godine pruži šansu na najvećoj pozornici.

Duel protiv Janisa

Debi protiv moćnog Milvokija biće vatreno krštenje za Srbina, ali posle svega što je prebrodio van terena, jasno je da za Nikolu Topića strah ne postoji. Oči cele Srbije večeras će biti uprte u Oklahomu!

Autor: Dalibor Stankov

#Milvoki Baks

#NBA

#Nikola Topić

#Oklahoma Siti Tander

#Srpska košarka

#debituje

#košarka vesti

#pobedio bolest

#rak testisa

POVEZANE VESTI

Košarka

Nikola Topić pobedio rak, veliku srpsku nadu čeka debi u NBA ligi?!

Košarka

Nikola Topić je među izabranima: Mladi Srbin počinje NBA karijeru, evo u kom timu

Košarka

SVAKA ČAST! Srpski košarkaš Nikola Topić ponovo na terenu posle lečenja raka! Dočekale ga ovacije i aplauz (VIDEO)

Košarka

NIKOLA TOPIĆ SE OGLASIO PRVI PUT NAKON ŠTO JE POBEDIO RAK: Srpski košarkaš oduševio porukom koju su svi jedva čekali da čuju

Domaći

Angelina Topić objavila nesvakidašnje fotografije! Otputovala iz Srbije sa ocem: NA ZADATKU... (FOTO)

Košarka

Svoj put nastavlja u NBA ligi: Zvezda odgovorila na oproštajnu poruku Nikole Topića!