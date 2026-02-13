AKTUELNO

Košarka

SVET SPORTA U NEVERICI! Nikola Jokić je uradio nešto nezapamćeno

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/David Zalubowski ||

Nikola Jokić je zbog povrede propustio 16 butakmica u tekućoj sezoni, a opet je ispisao istoriju NBA lige. Naime ono što Srbin radi u Americi je nerealno. Centar Denvera iz noći u noć pomera granice.

A pazite sada, Nikola Jokić je jedini u istoriji uspeo da upiše ovakve brojke pre Ol-star pauze. Postigao je 1.000 poena, 475 skokova, 400 asistencija, 250 datih slobodnih bacanja, 75 pogođenih trojki, 30 blokada.


Podsećanja radi, Jokić je u pobedi protiv Memfisa upisao četvrti uzastopni tripl-dabl, a njegov 184. u karijeri.

Nedavno je prestigao Oskara Robertsona koji je u tome uspeo 181 put. Ispred srpskog košarkaša je još samo Rasel Vestbruk koji ima 207 takvih mečeva.

Autor: D.Bošković

#Utakmice

#nezapamćeno

#povreda

#sportsvet

POVEZANE VESTI

Košarka

NIKOLA JOKIĆ NA PUTU KA KOŠARKAŠKOJ BESMRTNOSTI! Legenda je konačno pala, samo jedan igrač je sada ispred Srbina!

Košarka

Urnebesna izjava Nikole Jokića posle istorijske večeri: Uvek kažem...

Košarka

Srbin ispisuje istoriju svetske košarke: Nikola Jokić je uradio nešto što NBA još nije videla

Košarka

NIKOLA JOKIĆ ISPISAO ISTORIJU NBA LIGE! Srbin dominirao na neobičan način, pa ušao u odabrano društvo

Košarka

POVREDA UTICALA NA LISTU: Nikola Jokić pao na drugo mesto MVP trke

Košarka

Jokić odigrao četvrtinu za pamćenje i uradio nešto što nije viđeno ove sezone!