SVI SU USTALI I OVACIJAMA POZDRAVILI SRBINA! Nikola Topić pobedio rak, pa debitovao u NBA! Pogledajte istorijski trenutak

Srpski košarkaš Nikola Topić je zabeležio prve minute za Oklahomu u NBA.

Nakon što mu je prva godina u ovoj ekipi protekla u oporavku od povrede i operacije, pred početak druge sezone mladom srpskom plejmejkeru je dijagnostifikovan rak testisa.

Javnost je 6. oktobra 2025. godine saznala da je Nikola Topić bio na operaciji testisa, a krajem oktobra je Sem Presti, generalni menadžer Oklahome, otkrio da se radi o raku.

Dvadesetogodišnji košarkaš je 9. februara 2026. godine odigrao prvu utakmicu nakon dijagnoze, pošto je igrao za tim Oklahome u razvojnoj ligi.

A, sada je došao red i na debi u NBA.

Oklahoma je poražena kao domaćin od Milvokija, a Topić je zabeležio svoje prve minute u najjačoj ligi na svetu.

Plejmejker je ušao u igru pred kraj prve četvrtine.

Cela dvorana je ustala na noge i ovacijama pozdravila Topića, koji je pozdravio takav gest.

Nikola Topić made his NBA debut four months after battling cancer 💙



What an amazing moment 👏 pic.twitter.com/MykN1LeraZ — Bleacher Report (@BleacherReport) 13. фебруар 2026.

Nema sumnje da je ovo momenat koji će dobro pamtiti mladi košarkaš.

On je protiv Baksa odigrao 12 minuta i za to vreme postigao dva poena, uz jedan skok i jednu asistenciju.

Oklahoma je poražena rezultatom 110:93, ali je zadržala prvo mesto na tabeli Zapadne konferencije.

Milvoki je do pobede predvodio Usman Dijeng sa 19 poena, 11 skokova i šest asistencija.

Najefikasniji u poraženom sastavu je bio Ajzea Džo sa 17 poena.

Autor: D.Bošković