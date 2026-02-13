Evo kako izgleda nakon operacije: Da li će Lindzi Von amputirati nogu?

Lindzi Von (41) je mnogo rizikovala i sa rupturom prednjih ukrštenih ligamenata odlučila da se takmiči na Zimskim olimpijskim igrama. Nažalost, doživela je pad na trci i helikopterom je prebačena u bolnicu gde je imala nekoliko operacija. Njeno stanje brine mnoge, a javio se i specijalista za kolena, francuski lekar Bertran Soneri-Kote koji je dao zabrinjavajuće prognoze - spominjao je i amputaciju...

"Teško je pričati o periodu oporavka. Biće potrebno nekoliko meseci pre nego što uopšte bude mogla da hoda normalno. Njen prvi cilj sada je da sačuva nogu i da zadrži šanse da hoda uopšte. Nismo ni blizu faze u kojoj bi moglo da se priča o njenom povratku skijanju na vrhunskom nivou. Neke povrede slične njenima dovode i do amputacije", rekao je Bertran za "RMC".

Brine ga i njena fotografija koju je video na društvenim mrežama.

"Te slike mi pokazuju da je operacija bila uspešna, ali da postoji ogroman fiksator koji se nalazi na njenoj levoj nozi, što mi govori da nisu uspeli u potpunosti da srede fakturu. To je privremeno, ali je važno da se shvati da je njena povreda veoma ozbiljna i da će da traje mesecima, mogla bi da ima i doživotne posledice. Ovakve povrede se najčešće viđaju u saobraćajnim nesrećama, posebno kod motociklista", pojasnio je Soneri-Kote.

Još jedan francuski hirurg se oglasio, Nikolas Bodrije je pričao za "L'Ekip" i nije optimista kada je u pitanju oporavak Amerikanke koja ima 41 godinu.

"Povrede su ozbiljne čim postoji fikstator na nozi. Verovatno postoji teško oštećenje nekoliko kostiju, uz oštećenje kože, nerava, verovatno i mišića. Kod mlađih osoba je period potpunog oporavka od ovakvih povreda oko godinu dana", poručio je Bodrije.

Autor: D.Bošković