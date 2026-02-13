PA, ŠTA RADE? Sportisti za tri dana potrošili zalihe prezervativa

Zalihe kondoma u olimpijskom selu Zimskih olimpijskih igara 2026. u Milanu već su potrošene, samo tri dana nakon zvaničnog otvaranja takmičenja, saopštili su organizatori.

Za oko 2.900 sportista bilo je obezbeđeno 10.000 kondoma, što je nešto više od tri po osobi, preneo je "BFM".

To je više puta manje nego što je bilo na prethodnim Olimpijadama: u Riju 2016. godine podeljeno je 450.000 kondoma - 42 po sportisti, dok je u Parizu 2024. bilo više od 200.000, u Tokiju 2021. godine 160.000, a u Pjongčangu 2018. godine 110.000.

Organizatori navode da nestašica nije "posledica povećanog seksualnog apetita sportista, već malih početnih zaliha".

Obnavljanje zaliha kondoma je obećano, ali bez preciznog datuma.

Tradicija obezbeđivanja besplatnih kondoma sportistima postoji od Olimpijskih igara u Seulu 1988. godine, a cilj je da se omogući bezbedan seksualni odnos tokom boravka u olimpijskom selu.

