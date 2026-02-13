TRAGEDIJA: Bivša reprezentativka i osvajačica srebrne medalje (28) UBIJENA ispred kafića

Bivša reprezentativka SAD i osvajačica srebrne medalje Gabrijel „Sem“ Linehan (28) ubijena je u utorak oko 10 časova u pucnjavi na „drajv-tru“ šalteru lanca Starbaks u Sent Luisu, saopštile su lokalne vlasti.

Linehan, nekadašnja klizačica reprezentacije SAD, je osvojila srebrnu medalju na Prvenstvu SAD u sinhronom klizanju 2014. godine i nakon takmičarske karijere radila je kao trener. Njena smrt potresla je sportsku zajednicu i lokalnu javnost.

Prema navodima iz sudskih dokumenata, bila je žrtva oružane pljačke koja je prerasla u ubistvo. Osumnjičeni Kit Lejmon Braun (58) uhapšen je i optužen za ubistvo prvog stepena.

Prema policijskim navodima, nadzorne kamere zabeležile su kako Braun prilazi njenom vozilu, naređuje joj da podigne ruke, a zatim puca iz neposredne blizine. Linehan je hitno prevezena u bolnicu, gde je proglašena mrtvom.

Braun je, kako se navodi, tokom napada nosio fluorescentni prsluk i kacigu, a navodno je od žrtve ukrao više bankovnih kartica i vozačku dozvolu.

Osumnjičeni se tereti za ubistvo prvog stepena, tri tačke za pljačku prvog stepena, četiri tačke za oružanu kriminalnu radnju, kao i za nezakonito posedovanje vatrenog oružja. Braun se trenutno nalazi u pritvoru bez mogućnosti kaucije.

Braun je već bio pod istragom zbog dve oružane pljačke koje je navodno počinio dva dana pre ubistva Linehanove. Prema lokalnim medijima, Braun ima dug kriminalni dosije koji datira još iz osamdesetih godina prošlog veka.

