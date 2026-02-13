PARTIZAN SE HITNO OGLASIO ZBOG OSETKOVSKOG! Crno-beli u šoku zbog suspenzije: Pročitajte žustro saopštenje Parnog valjka

Danas je kao grom iz vedra neba odjeknula vest da je Dilan Osetkovski do daljnjeg suspendovan iz tima Partizana.

Naime, Osetkovski je nadrljao zbog greha iz prošlosti i situacije iz 2023. godine kada je u Unikahi bio pozitivan na marihuanu.

Španska antidoping agencija, koja se dugo borila sa svojim problemima, rešila da ponovo otvori stare slučajeve, a jedan od njih je i slučaj Dilana Osetkovskog.

Reč je naravno o tome što je Osetkovski još 2023, kada je igrao u Španiji, bio pozitivan na marihuanu zbog čega mu je svojevremeno propao transfer u Barselonu, a pod znakom pitanja bio i dolazak u Beograd. Sada je Osetkovski suspendovan do kraja godine.

KK Partizan se tim povodom oglasio saopštenjem koje prenosimo u celosti:

- KK Partizan Mozzart Bet je danas u prepodnevnim časovima primio službenu informaciju da je prema odluci španske antidoping agencije, Dilan Osetkovski suspendovan i da do daljneg nije u mogućnosti da se takmiči.

Ovu odluku, španska antidoping agencija je prosledila FIBA, koja je potom obavestila rukovodstva svih takmičenja.

Prošlog leta, KK Partizan Mozzart Bet je od strane istih institucija dobio potvrdu da je prethodni postupak okončan u korist igrača, što je Dilana i dovelo u Partizan. Na drugoj strani, o vođenju novog slučaja klub nije obavešten niti od jedne strane u postupku.

Ovo predstavlja novu situaciju za Klub koji momentalno ostaje bez mogućnosti da Dilan Osetkovski igra košarku. O daljim koracima u ovom slučaju, KK Partizan Mozzart Bet će se blagovremeno oglasiti - stoji u saopštenju crno-belih.

Autor: Iva Besarabić