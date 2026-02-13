PREKID BOJKOTA U SAUDIJSKOJ ARABIJI: Kristijano Ronaldo se vraća na teren nakon sukoba sa čelnicima kluba!

Kristijano Ronaldo se zvanično vraća u tim Al Nasra nakon kraće pauze i biće na raspolaganju ekipi u nastavku sezone. Portugalska zvezda propustila je poslednje dve utakmice, a razlozi njegovog odsustva podigli su veliku prašinu u sportskoj javnosti.

Iako se prvobitno sumnjalo na povredu, navodi iz Saudijske Arabije ukazuju na to da je Ronaldo bio nezadovoljan potezima kluba tokom januarskog prelaznog roka.

Portugalac je navodno odbijao da igra u znak protesta zbog odluka Javnog investicionog fonda (PIF) u vezi sa budžetom i transfer politikom.

Ipak, došlo je do preokreta i Ronaldo se vraća u takmičarski pogon. Očekuje se da će predvoditi ekipu već u narednom prvenstvenom meču protiv Al Fateha.

Vest o njegovom povratku odmah je podigla atmosferu u svlačionici i među navijačima, koji veruju da će njegovo prisustvo doneti prevagu u ključnom delu sezone.

Klupski izvori potvrđuju da je superzvezda fizički spremna i da putuje sa ostatkom tima na predstojeće gostovanje.

Njegov povratak utišao je brojne spekulacije o statusu u klubu, dok je Al Nasr dobio ogromno pojačanje u borbi za nove bodove.

