'NIJE BAŠ JEDNOSTAVNO..."' Ovo je poslednji intervju koji je dala tragično nastradala Tatjana Ječmenica: Govorila je o mužu, sinu, porodici...

Srbiju je u petak uveče zatekla tužna vest da je u saobraćajnoj nesreći stradala bivša srpska teniserka Tatjana Ječmenica, a da je njen suprug Darko Jevtić, direktor RK Vojvodina, teško povređen i da mu se lekari bore za život.

Saobraćajna nesreća se dogodila na obilaznici oko Beograda, kada su automobil, u kom je bio bračni par, sudario sa šleperom.

Tatjana je iza sebe ostavila osamnaestogodišnjeg sina Aleksu.

Ona je poslednji intervju dala za Žurnal, u januaru ove godine, i u njemu je govorila o tome kako izgleda život u sportskoj porodici, pošto je i sin u rukometnim vodama. Rekla je da takav život podrazumeva tenziju i stres, ali i da je lep.

- Darko je direktor RK Vojvodina, koji je jedan od najuspešnijih klubova u Srbiji godinama. Rukomet je njegova ljubav i zato ga ne doživljava kao posao. Non-stop gledamo utakmice. Tako da nije baš jednostavno.

Iako je rastao u sportskom okruženje, Aleksi nije bio nametnut taj teret.

- Za Aleksu kažu da je talentovan desni bek. Od nas nikad nije bilo pritiska da nešto mora. Trebalo je samo da bude aktivan. Počeo je u tenisu, ali je završio na rukometu. Za sada mu dobro ide, međutim, da bi se bavio ozbiljno sportom i pravio velike rezultate, moraš da živiš taj sport, da budeš požrtvovan i da sve bude podređeno tom sportu. Darko drži rukomet u malom prstu, a najveća tenzija kreće pred Aleksine utakmice i on mu je najveći kritičar.

Tatjana je stradala u 47. godini.

Autor: A.A.