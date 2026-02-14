AKTUELNO

Ostali sportovi

OBRADOVIĆ SE OPROSTIO OD TATJANE JEČMENICE! Čuveni trener potpuno slomljen: Počivaj u miru...

Izvor: Kurir.rs, Foto: Instagram.com/tatjanajecmenica ||

Bogdan Obradović oprostio se od Tatjane Ječmenice.

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na obilaznici kod petlje Orlovača u smeru ka Ostružnici poginula je nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica.

Ova vest šokirala je i zatekla čitavu Srbiju, a jedan od ljudi koji se oprostio od bivše teniserke je i Bogdan Obradović, čuveni teniski trener i bivši selektor Dejvis kup reprezentacije naše zemlje.

- Počivaj u miru draga Tatjana - napisao je on na svom Instagram profilu.

Bogdan Obradović je bio na mestu selektora Dejvis kup reprezentacije Srbije ukupno deset godina, u periodu od avgusta 2007. do januara 2017. godine i sa našim nacionalnim timom osvojio je jedan trofej u ovom takmičenju, dok je jednom poražen u finalu.

Ko je bila Tatjana Ječmenica?

Tatjana Ječmenica rođena je 4. jula 1978. godine u Novom Sadu, bila profesionalna srpska teniserka, selektorka Fed kup reprezentacije Srbije i Crne Gore i Srbije.

U teniskoj karijeri osvojila je 6 ITF turnira u pojedinačnoj konkurenciji i 3 u konkurenciji parova. Nije osvajala WTA turnire. Učestvovala je na sva četiri grend slem turnira, a najbolji plasman joj je bio 2. kolo na Rolan Garosu 1996. Najbolji plasman na WTA rang listi bilo je 72 mesto pojedinačno i 84 u parovima, oba 1996. Bila je član reprezentacije Jugoslavije u Fed kupu.

Godine 2005. izabrana je za selektora ženske teniske reprezentacije Srbije i Crne Gore za takmičenja u Fed kupu u sezonama 2005. i 2006. Zbog teškoća u sastavljanju najbolje reprezentacije, Ječmenica je podnela ostavku 2006. godine.

Iza nje su ostali suprug Darko Jevtić koji je bio zajedno sa njom u kolima i trenutno se nalazi u indukovanoj komi i sin Aleksa.

Foto: Instagram.com/tatjanajecmenica

Ko je Darko Jevtić?

Tatjana Ječmenica i Darko Jevtić se venčali 2013. godine i imaju sina.

Darko Jevtić je dugogodišnji direktor Rukometnog kluba Vojvodina, u kojem je od 1993. godine i proveo je u klubu 33 godine! On je bio i na funkciji trenera, kasnije i direktora, gde je do danas, a za to vreme je osvojio neverovatnih 37 trofeja.

Od Vojvodine je napravio giganta i najuspešniji klub u Srbiji, koji je bio relevantan faktor i na evropskom nivou, dok je u Srbiji dominirao godinama unazad, sve dok Partizan prošle sezone nije prekinuo dominaciju i osvojio titulu.

Darko Jevtić je i član SPS-a, a povodom pogibije njegove supruge Tatjane Ječmenice oglasio se i minitar policije Ivica Dačić.

Koliko su jake veze Darka Jevtića u SPS-u govori i to da je kum na venčanju njega i Tatjane Ječmenice bio Dušan Bajatović, jedan od najvažnijih članova SPS-a.

Takođe, tada je na svadbi bio i Ratko Butorović, popularni Bata Kan Kan, nekadašnji predsednik FK Vojvodina.

Autor: A.A.

#Bogdan Obradović

#Sport

#Tenis

#tatjana ječmenica

POVEZANE VESTI

Košarka

ŽELJKO OBRADOVIĆ IDE U PENZIJU!? Čuveni trener završio karijeru

Košarka

BOGDAN NA IVICI SUZA Kapiten Srbije o Dekiju: On je primer kako treba živeti život

Košarka

JOKIĆ SE OPROSTIO OD MILOJEVIĆA! Nasmejani i zagrljeni, bolna sećanja na NAJBOLJEG! (FOTO)

Domaći

PREMINUO POZNATI MUZIČAR: Nikola Rokvić neutešan, na emotivan način se oprostio od kolege

Hronika

MUŽ TATJANE JEČMENICE U KOMI: Ima povrede grudnog koša, bore mu se za život

Društvo

'DANAS KADA SAM UZEO TELEFON DA TE POZOVEM, JAVLJAJU MI DA SI OTIŠAO' Bivši komandant Žandarmerije se potresnim rečima oprostio od preminulog Bojana D