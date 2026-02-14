TATJANA JEČMENICA POKUŠAVALA JE DA POMIRI ANU IVANOVIĆ I JELENU JANKOVIĆ: Ako treba da nagovaram čas jednu, čas drugu, a one se nećkaju...

Tatjana Ječmenica imala je veoma težak zadatak u Fed kup reprezentaciji Srbije.

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na obilaznici kod petlje Orlovača u smeru ka Ostružnici poginula je nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica.

Sudarili su se šleper i džip, a Ječmenica je poginula na mestu, dok je njen suprug, Darko Jevtić, posle nesreće u teškom stanju i indukovanoj komi, sa povredama opasnim po život.

Ova nesreća šokirala je čitavu Srbiju, a Tatjana Ječmenica ostavila je dubok trag u srpskom tenisu, prvo kao teniserka, a zatim i na poziciji selektorke Fed kup reprezentacije naše zemlje.

I upravo je tu imala jako težak zadatak - da pomiri Anu Ivanović i Jelenu Janković, te da ih privoli da obe igraju za nacionalni tim.

U Fed kup reprezentaciji Srbije je radila u dva mandata, prvo od 2005. do februara 2007. godine kada je dala otkaz, a ponovo je preuzela selekciju 5. novembra 2014. godine. Posle otkaza koji je dala 2007. spomenula je Anu Ivanović i Jelenu Janković.

- Ako treba da nagovaram čas Jelenu, čas Anu, da igraju, a da se one nećkaju, izem ti taj posao - govorila je ona tada.

Ana Ivanović i Jelena Janković su sa selektorom Dejanom Vranešom i uz Bojanu Jovanovski i Aleksandru Krunić, stigle do finala Fed kupa, a zatim je došlo do novih problema. Poraz od Slovačke u plej-ofu za opstanak u Svetskoj grupi i nove nesuglasice Ane i Jelene.

U aprilu 2015. godine Tatjana Ječmenica vratila je Anu Ivanović i Jelenu Janković u selekciju i trebalo je da Srbija nastupi u najjačem sastavu, ali je Jelena otkazala učešće zbog povrede. Posle toga više nije bilo prilika da Ana i Jelena igraju zajedno, a Ječmenica je klupu reprezentacije napustila posle poraza od Velike Britanije 2017. godine u Evro-afričkoj zoni 1. Tada su u timu bile Aleksandra Krunić, Ivana Jorović i Nina Stojanović.

Ko je bila Tatjana Ječmenica?

Tatjana Ječmenica rođena je 4. jula 1978. godine u Novom Sadu, bila profesionalna srpska teniserka, selektorka Fed kup reprezentacije Srbije i Crne Gore i Srbije.

U teniskoj karijeri osvojila je 6 ITF turnira u pojedinačnoj konkurenciji i 3 u konkurenciji parova. Nije osvajala WTA turnire. Učestvovala je na sva četiri grend slem turnira, a najbolji plasman joj je bio 2. kolo na Rolan Garosu 1996. Najbolji plasman na WTA rang listi bilo je 72 mesto pojedinačno i 84 u parovima, oba 1996. Bila je član reprezentacije Jugoslavije u Fed kupu.

Godine 2005. izabrana je za selektora ženske teniske reprezentacije Srbije i Crne Gore za takmičenja u Fed kupu u sezonama 2005. i 2006. Zbog teškoća u sastavljanju najbolje reprezentacije, Ječmenica je podnela ostavku 2006. godine.

Iza nje su ostali suprug Darko Jevtić koji se nalazi u teškom stanju posle nesreće i sin Aleksa.

Ko je Darko Jevtić?

Tatjana Ječmenica i Darko Jevtić se venčali 2013. godine i imaju sina.

Darko Jevtić je dugogodišnji direktor Rukometnog kluba Vojvodina, u kojem je od 1993. godine i proveo je u klubu 33 godine! On je bio i na funkciji trenera, kasnije i direktora, gde je do danas, a za to vreme je osvojio neverovatnih 37 trofeja.

Od Vojvodine je napravio giganta i najuspešniji klub u Srbiji, koji je bio relevantan faktor i na evropskom nivou, dok je u Srbiji dominirao godinama unazad, sve dok Partizan prošle sezone nije prekinuo dominaciju i osvojio titulu.

Darko Jevtić je i član SPS-a, a povodom pogibije njegove supruge Tatjane Ječmenice oglasio se i minitar policije Ivica Dačić.

Koliko su jake veze Darka Jevtića u SPS-u govori i to da je kum na venčanju njega i Tatjane Ječmenice bio Dušan Bajatović, jedan od najvažnijih članova SPS-a.

Takođe, tada je na svadbi bio i Ratko Butorović, popularni Bata Kan Kan, nekadašnji predsednik FK Vojvodina.

