'NEĆU DA KAŽEM PREVIŠE, DA ME NE KAZNE!' Dven Vašington ogorčen posle sudijskog haosa na meču Partizana i Reala: Ovakvu sezonu nikada nisam imao...

Dvejn Vašington nekako je uspeo da se iskontroliše posle haosa u Areni.

Košarkaši Partizana poraženi su od Real Madrida sa 77:73 u 28. kolu Evrolige.

Gledali smo neverovatno borben i dramatičan meč u Areni, a Partizan je za 40 minuta košarke izveo svega tri penala i to na svom parketu što je zaista podatak iz rubrike "verovali ili ne".

Zbog toga će se crno-beli žaliti na suđenje, a Dvejn Vašington je posle meča istakao kako je zadovoljan igrom svoje ekipe.

- Igrali smo dobro. Bili smo u zaostatku u prvom poluvremenu, gubili smo i 15 razlike, ali smo uspeli da smanjimo i da se vratimo, da napravimo da bude neizvesna utakmica. Pričali smo o tome danas, imali smo šanse, nismo pogodili važne šuteve, nismo šutirali mnogo slobodnih bacanja... Da smo to pogađali, bilo bi drugačije.

Nije želeo Vašington da komentariše situaciju oko suspendovanog Osetkovskog.

- Nemam šta da kažem na to, to je što je.

Govorio je i o samom finišu meča gde je više asistirao, nego šutirao.

- Hteo sam da napravim pravu stvar. Kampaco je pomagao, znao sam da je Bruno viši, ali sam hteo da dodam u ugao. Moram da budem bolji u tome. Generalno, mogli smo da šutnemo više slobodnih bacanja.

Podatak da je Partizan izveo samo tri slobodna bacanja nije želeo da komentariše.

- Neću da kažem previše, ne želim da me kazne, neću da rizikujem. Nek ostane na tome.

Publika je bila na nivou, a Vašington im se zahvalio.

- Ovakvu sezonu nikada nisam imao, s**nje. Ovo je Srbija, ovo je Partizan, Evroliga. Zahvalan sam navijačima na podršci i što veruju u nas. Biće još mnogo bitaka.

Za kraj, istakao je kako bi želeo da bude u sastavu crno-belih za Kup.

- Naravno, volim da igram košarku, to je velika prilika da uzmemo trofej, to bi bilo sjajno za naš klub. Prošle godine nam je malo nedostajalo. Nije moja odluka, videćemo. Ja volim da igram košarku samo. Ko god da ide, biće isto tako uzbuđen - zaključio je Dvejn Vašington.

Autor: A.A.