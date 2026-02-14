'MISLIM SE - SAD ĆU UMRETI OVDE NA TERENU' Tatjana Ječmenica otkrila koji 'će susret zauvek pamtiti, obuzeo je strah od svega

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na obilaznici kod petlje Orlovača u smeru ka Ostružnici poginula je nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica.

Sudarili su se šleper i džip, a Ječmenica je poginula na mestu, dok je njen suprug, Darko Jevtić, posle nesreće u teškom stanju i indukovanoj komi, sa povredama opasnim po život.

Ova nesreća šokirala je čitavu Srbiju, a Tatjana Ječmenica ostavila je dubok trag u srpskom tenisu, prvo kao teniserka, a zatim i na poziciji selektorke Fed kup reprezentacije naše zemlje.

Jednom prilikom gostovala je u podkastu "Reketiranje" gde je govorila o susretu sa Monikom Seleš koji je zauvek upamtila.

- Sad treba da se upiše teren i ja upišem teren za sutrašnji trening i prilazim tamo do one strane gde su tereni za trening i vidim teren sa punim tribinama i sad kažem sama sebi: Kakav je ovo meč, znam da su mečevi sa one strane, ko ovde igra?! Kada vidim Karolj i Monika: Sa mnom si na terenu. 'Ćale, ja s njom...'. Mislim da sam dala na tom treningu sebe ne 100 posto, već 350 posto, nisam ni razmišljala da li ću biti umorna za sutrašnji meč. Ona ima onaj ritam sa dve ruke forhend, sve brze lopte, dum dum, ja se trudim, a mislim se 'Sad ću umreti ovde na terenu' - počela je priču tada Ječmenica, pa dodala:

- Od straha i svega, nisam ni razmišljala da se zagrevam, samo da dobro vratim. Imala sam iskustvo da je u Novom Sadu igrala egzibicioni meč sa Arančom Sančez, a ja sam joj skupljala loptice na mreži. Znale smo se tri, četiri godine i sad igram s njom. Igram sa Arančom koju treba da pobedim, a skupljala sam joj loptice. Nisam bila toliko zrela u glavi da idem da je pobedim. Kad je meni pukla žica, mislila sam da me Bog pogledao. I kažem pukla mi žica, a Monika kaže 'daću ti ja moj reket, ali nemoj da menjaš osećaj i ovo'. I ja kažem dosta mi je, došla sam u hotelsku sobu i rekla sebi: Dobro je. Posle smo se viđale u Australiji jednom, ali uvek je bila neko ko je stvarno uvek bio neprikosnoven, kao u današnje vreme Nole.

Ko je bila Tatjana Ječmenica?

Tatjana Ječmenica rođena je 4. jula 1978. godine u Novom Sadu, bila profesionalna srpska teniserka, selektorka Fed kup reprezentacije Srbije i Crne Gore i Srbije.

U teniskoj karijeri osvojila je 6 ITF turnira u pojedinačnoj konkurenciji i 3 u konkurenciji parova. Nije osvajala WTA turnire. Učestvovala je na sva četiri grend slem turnira, a najbolji plasman joj je bio 2. kolo na Rolan Garosu 1996. Najbolji plasman na WTA rang listi bilo je 72 mesto pojedinačno i 84 u parovima, oba 1996. Bila je član reprezentacije Jugoslavije u Fed kupu.

Godine 2005. izabrana je za selektora ženske teniske reprezentacije Srbije i Crne Gore za takmičenja u Fed kupu u sezonama 2005. i 2006. Zbog teškoća u sastavljanju najbolje reprezentacije, Ječmenica je podnela ostavku 2006. godine.

Iza nje su ostali suprug Darko Jevtić koji se nalazi u teškom stanju posle nesreće i sin Aleksa.

Ko je Darko Jevtić?

Tatjana Ječmenica i Darko Jevtić se venčali 2013. godine i imaju sina.

Darko Jevtić je dugogodišnji direktor Rukometnog kluba Vojvodina, u kojem je od 1993. godine i proveo je u klubu 33 godine! On je bio i na funkciji trenera, kasnije i direktora, gde je do danas, a za to vreme je osvojio neverovatnih 37 trofeja.

Od Vojvodine je napravio giganta i najuspešniji klub u Srbiji, koji je bio relevantan faktor i na evropskom nivou, dok je u Srbiji dominirao godinama unazad, sve dok Partizan prošle sezone nije prekinuo dominaciju i osvojio titulu.

Darko Jevtić je i član SPS-a, a povodom pogibije njegove supruge Tatjane Ječmenice oglasio se i minitar policije Ivica Dačić.

Koliko su jake veze Darka Jevtića u SPS-u govori i to da je kum na venčanju njega i Tatjane Ječmenice bio Dušan Bajatović, jedan od najvažnijih članova SPS-a.

Takođe, tada je na svadbi bio i Ratko Butorović, popularni Bata Kan Kan, nekadašnji predsednik FK Vojvodina.

Autor: Marija Radić