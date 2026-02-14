Divan gest Partizana posle pogibije Tatjane Ječmenice i borbe za život njenog muža, Vojvodina odgovorila odmah

Vest o tragičnoj pogibiji Tatjana Ječmenica potresla je sportsku javnost širom Srbije, a brojni klubovi i pojedinci uputili su reči podrške porodici.

Nakon nesreće u kojoj je Tatjana izgubila život, dok se njen suprug Darko Jevtić bori za život, oglasio se i RK Partizan.

Beogradski klub uputio je javno saučešće porodici i podršku povređenom Darku Jevtiću, koji je direktor RK Vojvodina.

– Usled tragičnog događaja u kom je život izgubila Tatjana Ječmenica Jevtić, supruga Darka Jevtića, direktora RK Vojvodina, rukometni klub Partizan izražava najdublje saučešće porodici nastradale.

Darku, koji je povređen i bije najtežu životnu bitku, želimo brz oporavak i da iz nje izađe kao pobednik. Rukometnom klubu Vojvodina saosećamo sa vašom tugom usled tragičnog događaja i želimo vam da ostanete jaki u ovom teškom trenutku – navodi se u objavi Partizana.

Odgovor iz Novog Sada nije izostao, a iz RK Vojvodina zahvalili su se na podršci u ovim izuzetno teškim trenucima za klub i porodicu.

- Hvala, svi smo uz Darka - napisali su oni.

Podsetimo, Tatjana Ječmenica ostavila je dubok trag u srpskom sportu, kako kao teniserka, tako i kao selektorka, a njena iznenadna smrt potresla je čitavu sportsku zajednicu.

Darko Jevtić je dugogodišnji direktor Rukometnog kluba Vojvodina, u kojem je od 1993. godine i proveo je u klubu 33 godine! On je bio i na funkciji trenera, kasnije i direktora, gde je do danas, a za to vreme je osvojio neverovatnih 37 trofeja.

Od Vojvodine je napravio giganta i najuspešniji klub u Srbiji, koji je bio relevantan faktor i na evropskom nivou, dok je u Srbiji dominirao godinama unazad, sve dok Partizan prošle sezone nije prekinuo dominaciju i osvojio titulu.

Autor: D.Bošković