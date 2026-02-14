TOTALNO LUDILO JEDNOG OD NAJBOLJIH KOŠARKAŠA U EVROPI! Amerikanac vileneo i napravio haos! Pomenuli mu Zvezdu, a javio mu se i navijač Partizana

Košarkaš Monaka Majk Džejms je ispoljio nezadovoljstvo putem društvene mreže.
Jedan od najboljih košarkaša u Evropi u poslednjih nekoliko sezona je ljut zbog finansijskih problema u Monaku.
Ekipa iz Kneževine je protiv Baskonije na domaćem terenu prekinula niz od pet evroligaških poraza, a Majk Džejms je bio najbolji pojedinac na ovoj utakmici koju je završio sa 17 poena, osam asistencija i tri skoka.
Nedugo nakon toga, Džejms je bio prilično aktivan na društvenim mrežama gde je otvoreno govorio o problemima.
Između ostalog, odgovarao je i na komentare navijača Crvene zvezde i Partizana, pa smo tako saznali da Amerikanac nema želju da jednog dana zaigra u crveno-belom dresu ekipe sa Malog Kalemegdana.
Jedan od navijača Zvezde mu je poručio sledeće:
"Molim te, nemoj da dolaziš u Crvenu zvezdu", a ubrzo je stigao odgovor:
"Veruj mi, ne bih nikada"; poručio je Džejms.
Jedan korisnik društvene mreže "X", kojem se po imenu na nalogu prepozanje da je navijač Partizana, napisao je sledeće:
"Nepoštovanje je šta si uradio za taj klub, ti klovnu", a ni on nije bio uskraćen odgovora:
"Da nisam došao ovaj klub bi igrao u Evrokupu. Ja sam napravio ovaj klub relevantnim", napisao je Džejms.
Takođe, odgovorio je i navijaču Panatinaikosa, klubu u kojem je igrao od 2016. do 2017. godine.
"Znaš šta je ispravna odluka. Dođi kući čoveče", poruka je pristalice zelenih iz Atine.
"Zovi dpg", napisao je Majk Džejms misleći na Dimitrisa Janakopulosa, gazdu Panatinaikosa.
Autor: D.Bošković