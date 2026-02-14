Nagovaram čas jednu, čas drugu - Izem ti takav posao: Evo kako je Ječmenica pokušala da pomiri Anu i Jelenu

Nekadašnja teniserka i selektorka Fed kup reprezentacije Srbije, tragično je nastradala u saobraćajnoj nesreći na obilaznici kod petlje Orlovača u smeru ka Ostružnici. Sudarili su se šleper i džip, a Ječmenica je tada preminula je na licu mesta, dok je njen suprug Darko Jevtić sada već opersian, kako je saopštio TSS.

Odlazak Tatjane Ječmenice duboko je potresao srpski sport, jer je ona ostavila značajan trag i kao igračica, ali i kao selektorka Fed kupa. Upravo na toj funkciji suočila se sa jednim od svojih najtežih zadataka - pokušajem da pomiri dve najveće srpske teniserke, Anu Ivanović i Jelenu Janković, i privoli ih da igraju zajedno za reprezentaciju.

Nakon prvog mandata u Fed kupu, koji je trajao od 2005. do 2007. godine, Ječmenica je dala otkaz i otvoreno progovorila o izazovima u radu sa Anom Ivanović i Jelenom Janković.

- U tom periodu su Jelena i Ana igrale za reprezentaciju, ali nikada zajedno. Jedne godine igrala je Ana, druge Jelena. Za mene je to bilo poražavajuće, to da mi u Srbiji imamo takve dve teniserke i da ne možemo da ih spojimo da igraju zajedno. Sa takve dve moćne takmičarke mi smo realno bili neko ko je morao da bude prvi tim planete, tim pre što su obe u to vreme bile u top formi. Nerado se zapravo vraćam tom vremenu, tim njihovim međusobnim odnosima, tu bih priču rado preskočila... Ako ja moram da nagovaram čas Jelenu, čas Anu, onda izem ti ja taj posao - govorila je tada Ječmenica.

Nakon što je Ječmenica dala otkaz, Ana Ivanović i Jelena Janković, zajedno sa selektorom Dejanom Vranešom, te Bojanom Jovanovski i Aleksandrom Krunić, stigle su do finala Fed kupa, ali su potom nastali novi problemi. Poraz od Slovačke u plej-ofu za opstanak u Svetskoj grupi dodatno je zaoštrio nesuglasice između Ane i Jelene.

U aprilu 2015. godine Tatjana Ječmenica vratila je Ivanović i Janković u reprezentaciju, sa ciljem da Srbija nastupi u najjačem sastavu. Međutim, Jelena je zbog povrede morala da otkaže učešće, čime je propuštena prilika da dve najbolje srpske teniserke igraju zajedno. Ječmenica je kasnije napustila klupu reprezentacije nakon poraza od Velike Britanije 2017. godine u Evro-afričkoj zoni 1, kada su u timu bile Aleksandra Krunić, Ivana Jorović i Nina Stojanović.

Autor: D.Bošković