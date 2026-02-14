AKTUELNO

ITUDIS POTVRDIO NOVE LOŠE VESTI: Vasilije Micić povredio je koleno!

Vasilije Micić je povredio koleno u meču protiv Žaligirisa, potvrdio je trener Hapoela Dimitris Itudis.

Do povrede je došlo prilikom odbrane nad Silvijanom Franciskom. Micić je potom uspeo da se vrati u napad i pogodi trojku, ali je potom zamenjen i nije se vraćao na teren.

"Osetio je bol u kolenu, pa sam morao da ga zamenim. Nadam se da nije ništa ozbiljno, videćemo“, izjavio je Itudis nakon utakmice.

Micić je proveo 25 minuta u igri i zabeležio 16 poena, četiri asistencije i šest izgubljenih lopti.

Hapoel ima šest poraza u nizu u svim takmičenjima, na šestom je mestu sa skorom 16-11.

Micić ove sezone prosečno beleži 11,6 poena, 2,1 skok, 4,2 asistencije i indeks korisnosti 10,6 po utakmici.

