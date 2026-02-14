MAJKA I SIN ISPISALI ISTORIJU NA ZIMSKIM OLIMPIJSKIM IGRAMA: Neverovatan poduhvat Sare i njenog naslednika tinejdžera!

Američka alpska skijašica Sara Šleper (46) ispisala je novo poglavlje olimpijske istorije zajedno sa svojim sinom Laseom Gaksiolom (18).

Oni su postali prvi majka i sin koji su se takmičili na istom izdanju Zimskih olimpijskih igara. Njihov nastup pod zastavom Meksika privukao je veliku pažnju sportske javnosti.

Šleper je u superveleslalomu u Kortini d'Ampeco zauzela 26. mesto, dok je njen sin nekoliko dana kasnije u Bormiju debitovao u veleslalomu i posle prve vožnje bio plasiran na 56. poziciji.

Sam podatak da su oboje deo istog olimpijskog programa čini njihov podvig jedinstvenim u istoriji Zimskih olimpijskih igara.

"Teško je verovati, ovo je priča kao iz mašte. Za mene je uspeh što smo oboje ovde", poručila je ponosna majka.

Iskusna skijašica iza sebe ima bogatu karijeru u Svetskom kupu, gde je tokom 15 sezona startovala 186 puta nastupajući za Sjedinjene Američke Države. Najveći uspeh ostvarila je 2005. godine trijumfom u slalomu u Lenzerheideu, kada je iza sebe ostavila i Janicu Kostelić. Pored te pobede, zabeležila je još dva druga i jedno treće mesto. Na Zimskim olimpijskim igrama prethodno je učestvovala četiri puta – 1998, 2002, 2006. i 2010. godine.

Karijeru je prvobitno završila krajem 2011. godine. Njena oproštajna trka u Lienzu ostala je upamćena po nesvakidašnjoj sceni – niz stazu se spustila u laganoj letnjoj haljini, sa golim rukama i nogama, a na polovini staze zastala je da podigne malog Lassea i sa njim u naručju pređe ostatak deonice, što je publika pozdravila ovacijama.

Sedmi nastup na Zimskim olimpijskim igrama

Nakon udaje za Meksikanca Federica Gaksiolu 2014. godine, dobila je meksičko državljanstvo i ubrzo odlučila da se vrati takmičenjima kako bi predstavljala Meksiko. Iako nije planirala povratak profesionalnom sportu, ljubav prema skijanju i nova životna etapa promenili su joj planove.

Pod meksičkom zastavom nastupila je na Zimskim olimpijskim igrama 2018. i 2022. godine, a sada i na takmičenju u Milanu i Cortini. Sve troškove vezane za treninge i nastupe finansira samostalno, što njen povratak i kontinuitet čini još impresivnijim.

"Zahvalna sam što mi je telo u dobroj formi, nikada u životu nisam mislila da ću nastupiti na sedam ZOI, bilo je to veoma posebno putovanje", izjavila je 46-godišnja Schleper.

