ANDRIJA JORGIĆ JEDINI KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA ŠS SRBIJE

Do isteka roka predviđenog Statutom, u kancelariju Šahovskog saveza Srbije stigli su predlozi od strane 39 (od 45) delegata da Andrija Jorgić i u narednom četvorogodišnjem periodu bude predsednik Šahovskog saveza Srbije.

Jorgića su predložili:

– Šahovski savez Centralne Srbije – 9 delegata

– Šahovski savez Vojvodine – 8 delegata

– Šahovski savez Beograda – 7 delegata

– Šahovski savez Kosova i Metohije – 2 delegata,

kao i pvoligaški klubovi ŠK “Crvena zvezda” i ŠK “Rudar

(Kostolac) sa po 2 delegata, i DŠK “Osnovac” Niš, OŠK “Paraćin”,

ŠK “Čast i slava” (Pirot), ŠK “Jelica” (Goračić), ŠK “Jugović (Kać),

ŠK “Naftagas” (Elemir), ŠK “Zmaj (Beograd), ŠK “Mirijevo”

(Beograd) i ŠK “PTT Beograd” (po 1 delegat).

Očekuje se da u narednom periodu Jorgić dostavi izjavu o prihvatanju kandidature i program rada Saveza u periodu od 2026 – 2030. godine, a Redovna izborna skupština Šahovskog saveza Srbije biće održana 4. marta u Konferencijskoj sali “PLAYGROUND BEOGRAD EXPO 2027” u hali 5 Beogradskog sajma.

Autor: D.Bošković