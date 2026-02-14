SRPKINJA OSVOJILA DOHU: Aleksandra Krunić posle neverovatnog preokreta došla do trofeja!

Srpska teniserka Aleksandra Krunić osvojila je turnir u Dohi u konkurenciji parova.
Ona je zajedno sa Kazahstankom Anom Danilinom u finalu pobedila Jelenu Ostapenko (Letonija) i Su Vei Sijeh (Tajpeh) sa 0:6, 7:6(3), 10:8.
Veliki preokret napravile su Aleksanra i Ana, pošto su prvi set izgubile bez ijednog osvojenog gema.
To ih nije pokolebalo. Pronašle su način da se podignu, u drugom setu su čak spasile i meč loptu i na kraju su ga dobile u taj-brejku.
Super taj-brejk je rešio pobednika. Krunićeva i Danilina su bile bolje i koncentrisanije u završnici, te su zalsuženo došle do trofeja posle jednog sata i 37 minuta.
Podsetimo, one su nedavno igrale i finale Australijan opena, ali nisu uspele da osvoje pehar.
Autor: S.M.