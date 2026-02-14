Partizan se namučio protiv 2. najlošijeg tima u Superligi! Crno-beli dali 2 gola za poluvreme, pa strepeli

Trebalo je da bude rutinsko odrađivanje posla, s obzirom na stanje na tabeli, kvalitet timova, ali se duel Partizana i Spartaka pretvorio u malu dramu, koju su crno-beli režirali u drugom poluvremenu, pošto su prvo odigrali sasvim korektno.

Slavio je tim Nenada Stojakovića sa 2:1 i to na jedvite jade, a golove za domaćina su postigli Vanja Dragojević i Andrej Kostić, dok je počasni gol za goste delo rezerviste Alekse Trajkovića.

Očekivano, Partizan je kompletan posao protiv Spartaka završio u prvih 45 minuta opravdavajući ulogu favorita protiv, objektivno rečeno, najslabijeg tima Superlige Srbije.



Bez nekolicine prvotimaca koje muče povrede, sa improvizovanim bekovima, gde su uloge podelili Rogaganović na netipičnom mestu-levoj strani, te Milić, koji se oporavio posle problema na meču u Surdulici, crno-beli nisu imali većih poteškoća sa Subotičanima. Mada, u nekim situacijama su pokazivali manjkavosti, posebno u defanzici, dozvoljavajući rivalu da ih ugrozi ili dođe u pozicije odakle bi mogao da zapreti. Bolji tim bi iskoristio poklone i greške, ali Spartakl nije imao ni znanja ni sreće za tako nešto.

Nije, rekosmo već, ni Partizan "umirao" u lepoti fudbala, ali je u dobrom delu prvog poluvremena imao situaciju pod kontrolom, bio dominantniji tim u polju, više na lopti, koristeći sve što mu se pruža u pravim trenucima.

Moglo je možda da krene po zlu da je "mister promašaj" prvog dela Stefan Mitrović iskoristio zicer posle 120 sekundi meča, no, kako nije, sve je nekako išlo na vodenicu domaćina, koji, iako mlak u uvodnoj fazi, nije gubio konce.

Strpljivo je Partizan sačekao šansu u 24. minutu, kada je Roganović uspeo da centrira sa levog boka, a Vanja Dragojević da se pojavi u napunjenom kaznenom prostoru i sprovede loptu u mrežu sa pet metara, bez reakcije golmana i igrača gostiju - 1:0.

Sve je posle toga bilo lakše, no, nije tzeklo baš glatko. Partizan je bio intenzivniji, napadao, ali nije imao Bog zna kakva rešenja u poslednjoj trećini terena. U 31. minutu sudija Simović je na dva minuta isključio Bešića posle starta nad Kostićem, ali je VAR soba preinačila njegovu odluku, te je fudbaler Spartaka sankcionisan žutim kartonom.

Spasao se Spartak u tom trenutku, ali spasao se i Partizan nekoliko minuta kasnije kada je posle Stefana Mitrovića u opasnoj zoni loptu na tacni dobio Stefan Tomović u kaznenom prostoru Partizana i ponovo šutirao nebu pod oblake, iako je mogao i da asistira usamljenom Vandersonu.

Ipak, u nadoknadi prvog dela Partizan je završio gro posla sa Subotičanima. Preciznije, završio ga je Demba Sek, koji je prvo sjajno u prijemu izbacio čuvara na sredini terena, potom se stuštio ka kaznemom prostoru i pravovremeno odigrao pas iza leđa za Andreja Kostića, koji je "bočnuo" loptu preko golmana Vulića – 2:0.

Drugo poluvreme generalno je igrački i sadržajno bilo skromnije. Pogotovo prvih 20-tak minuta nastavka u kojima su oba tima grešila u serijama, a ni tempo nije bio previše jak. Partizan nije morao da srlja, imao je kapital na kontu, dok je Spartak delovao nekako nezainteresovano da nešto promeni na terenu.

Situacija se promenila u momentu kada bivši fudbaler crno-belih Filip Holender nije realizovao zicer u 64. minutu posle čega se vatra ponovo upalila. Uzvratio je Partizan sa nekoliko dobrih napada i pokušaja, koje nisu koristili Vukotić i posebno Sek, kome je Vulić odbranio stzopostotnu šansu u 76. minutu.

Kazna je stigla ekspresno. Dok je Roganović ležao u kaznenom prostoru gostiju, posle pomunutog napada crno-belih, Subotičani, koji su takođe značajno podigli nivo igre, odigrali su akciju koja je donela gol.

Ispred Miloševićča se iznenada našao rezervista Aleksa

Trajković, koji nije propustio priliku da svoj tim vrati u rezultatski život – 2:1.

Od tog trenutka Partizan je zapao u krizu, koja je trajala sve do kraja utakmice. Spartak je osetio trenutak slabosti, pojačao pritisak i naterao domaćina da se u poslednjih desetak minuta grčevito brani. Navijači su negodovali, prozivali i trenera Stojakovića, no, ništa se u igri crno-belih nije menjalo nabolje. Mučili su se ispred svog kaznenog prostora, bez ideje kako da "smire" rivala i organizuju iole pristojan napad, no, nije išlo.

Simović je pokazao pet minuta nadoknade, što je donelo dodatnu nervozu u tabor domaćeg tima, koji se jedva odbranio.

Autor: S.M.