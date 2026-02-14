Nenad Stojaković šokirao javnost potezom pred večiti derbi sa Zvezdom: Evo šta je rekao igračima

Fudbaleri Partizana ostvarili su ne tako uverljivu pobedu pred večiti derbi u 23. kolu Superlige Srbije, pošto su na domaćem terenu "odbranili" trijumf protiv Spartaka iz Subotice - 2:1 (2:0).

Mogao je Spartak vrlo lako da osvoji i bod, pošto je imao stopostotnu šansu, ali je trener Partizana Nenad Stojaković zadovoljan viđenim.

- Hvala svim prisutnima, zahvalnost navijačima Partizana koji su došli u velikom broju, da podrže ove mlade momke. Jako zahtevan psihološki momenat utakmice, 60 minuta potpuna kontrola, posle smo negde u želji da sačuvamo to što imamo, odbranili ta tri boda. Na kraju smo odbranili tri boda, što je važno, u sportu se radi za to i ja sam zadovoljan. Idemo u susret toj utakmici, na pravom smo putu.

Međutim, poslednjih 30 minuta ga nije baš zadovoljilo. Kaže da će igrači i pored toga dobiti dva slobodna dana.

- Apsolutno nisam zadovoljan, ovaj trenutak kada ne želim da pričam o tome, momci će dobiti dva dana slobodno. Imaće dovoljno vremena da se obrade teme o kojima ne želim sada da pričam.

Ističe da je Partizan u teškom psihološkom momentu u ovom trenutku.

- Zahtevan je psihološki momenat, svaka utakmica mora da se dobije, da se uzmu tri boda, da se ostane na tom putu. To je zahtevno, moramo te stvari da promenimo, da pričamo, da budemo bolji.

Upitan je o startnim pozicijama pojedinih igrača i da li sličan sastav možemo da vidimo i na večitom derbiju.

- Negde trenutno je ovo najbolji tim koji Partizan ima. Da li su na najboljim pozicijama nisu, dobili smo Vukotića unutra na prirodnoj poziciji, imamo bok cementiran sa Roganovićem. On je iskusniji i kvalitetniji igrač u odnosu na druge profile na toj poziciji.

Upitan je i o povicima navijača Partizana da ode iz kluba.

- Da, da, sve se radi za tri boda. Navijači Partizana zahtevaju tri boda i predstavu. Predstava je bila 60 minuta, posle smo branili tri boda, navijači su bili nezadovoljni, naravno da treba da budu, jer Partizan treba uvek da osvoji tri boda, na svakom meču.

Autor: S.M.