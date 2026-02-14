ISPISAO ISTORIJU! Prvi zimski olimpijski šampion u istoriji Južne Amerike: Samba na stazi u Italiji

Lukaš Pinjeiro Braten ispisao je istoriju osvojivši prvu medalju na zimskim olimijskim igrama za neku južnoameričku zemlju, i to zlatnu.

Pinjeiro Braten, rođen u Oslu - otac mu je Norvežanin, a majka Brazilka - osvajao je medalje u svetskim kupovima skijajući za Norvešku, a 2023. godine iznenada je objavio da se povlači iz sporta jer je „izgubio osećaj radosti“.

Ipak, vratio se skijanju, ali sada nastupa za Brazil, želeći da oda počast poreklu sa majčine strane.

U snežnim uslovima u Bormiju, dvadesetpetogodišnjak je održao majstorski čas u veleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji, na stazi Stelvio.

Nadmašio je švajcarskog velikana Marka Odermata za 0,58 sekundi, dok je Odermatov kolega iz reprezentacije Loik Mejar osvojio bronzu.

„Skijao sam potpuno po intuiciji, onako kako me je srce vodilo, i to mi je omogućilo da postanem olimpijski šampion.

„Nije ovo imalo nikakve veze sa medaljom, niti sa istorijom koju sam mogao da napišem, samo sam želeo da skijam kao čovek kakav jesam.

„Ako vozim kako umem, znam da mogu da budem najbolji na svetu.“

Olimpijsko takmičenje u veleslalomu na stazi u Bormiju je bilo neobično egzotično.

Učestvovao je 81 skijaš iz 62 zemlje, među kojima i nekoliko afričkih - Madagaskara, Eritreje i Kenije.

Autor: S.M.