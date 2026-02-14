'Ne mogu da poverujem u ove stravične vesti' ZIMONJIĆ NEM OD BOLA ZBOG SMRTI TATJANE JEČMENICE: Tašin odlazak je nenadoknadiv gubitak

Nenad Zimonjić iskazao je tugu zbog gubitka Tatjane, opisujući je kao istinsku legendu srpskog tenisa.

Vozač šlepera uključenog u nesreću nalazi se u stanju potpunog šoka i izveštava da su sekunde bile ključne.

Bivša teniserka Tatjana Ječmenica poginula je u petak veče u saobraćajnoj nesreći kod petlje Orlovača, a njenom suprugu se bore za život. Ova vest potresla je sve one koji su je poznavali, a nem od bola i tuge oglasio se nekadašnji teniser Nenad Zimonjić.

- Duboko sam potresen ovom istinskom ljudskom i sportskom tragedijom, i dalje ne mogu da poverujem u ove stravične vesti. Taša je istinska legenda jugoslovenskog – odnosno srpskog tenisa, prva koja je ostvarila plasman u Top 100 WTA liste posle Monike Seleš – a da je pritom dobro poznato koliko je to bilo teško, skoro nemoguće u tom periodu. Njeni uspesi su utoliko ne veći – nego i vanvremenski, i mislim da je svaki teniski poslenik u našoj zemlji i regionu imao posebno poštovanje za nju zbog toga”, kaže za Nenad Zimonjić.

- Takmičiti se na turneji tih godina je bilo izuzetno teško u svakom smislu, ali je ona to nosila sa izuzetnim dostojanstvom i sportskim duhom koji smo još tada pamtili. Kad god bismo se sretali na turneji – a to tada nije bilo toliko često kao što je to danas slučaj sa našim teniserima i teniserkama zbog opštih okolnosti – sjajno smo se družili, podržavali, kad god je to bilo moguće – i pomagali. Ona je bila kompletna ličnost i sjajna teniserka, koja bi još toliko više postigla da su okolnosti bile drugačije – a što se moglo videti i kroz njen stručni rad u njenog akademiji sa generacijama tenisera koje je izvela na naš put - dodaje on.

- Tašin odlazak je nenadoknadiv gubitak za naš tenis – i šire, u kome je ona do poslednjeg dana imala aktivnu ulogu. Značaj svega što je ostvarila u tenisu kao takmičarka u singlu i dublu, selektorka Fed Kup reprezentacije naše zemlje u dva maha – po čemu su naše karijere slične – bila je izuzetna i malo je reći da to treba pamtiti. Izražavam najdublje saučešće u ime moje porodice, a kao njen prijatelj i saigrač – večno poštovanje i zahvalnost na svemu što je zaveštala našem tenisu i sportu uopšte!”, zaključuje Nenad Zimonjić.

Podsetimo, u saobraćajnoj nesreći učestvovalo je vozilo bivše srpske teniserke i šleper. Za domaće medije, oglasio se D.K, vlasnik firme "Autoskok", čiji je vozač upravljao šleperom koji je učestvovao u sudaru.

D.K. kaže da se čuo sa svojim radnikom i da je vozač bio u stanju potpunog šoka.

- On je iskusan, savestan i svi smo šokirani nakon ove jezive nesreće. Rekao mi je samo da su sekunde bile u pitanju i da je video da njihov auto ide direktno na njega. Išli su iz kontra smera, pogrešili su skretanje. Svakako istraga je u toku i veštačanje će pokazati šta je bio uzrok nesreće - rekao je D.K. za domaće medije.

- Vozač kamiona je srednjih godina, iskusan vozač, radi kod mene već 7 godina. Bio je vidno potresen i u stanju šoka. To je divan čovek, zreo, savestan, iskusan vozač... Potresen je i jako se loše oseća. Nije povređen, pa je po zakonu, kako istraga nalaže, odmah priveden na saslušanje i podvrgnut testovima na drogu i alkohol, sa te strane koliko znam, sve je u redu, potpuno smo čisti - naveo je vlasnik firme.

On dodaje da je vozač u trenutku nesreće bio na radnom zadatku i da je prevoz bio regularan.

- Izuzetno je strašno ovo što se dogodilo, i po mene je stresno što sam bio daleko od toga, a kamoli taj čovek koji je sve to gledao. Što se tiče njegovog posla kao vozača, on je bio na radnom zadatku u trenutku nesreće, njegov zadatak je bio realan, natovario je vozilo za međunarodni transport i to je to, sve je bilo ispravno. Mi znamo zašto smo bili tu na putu, ali jedino ne znamo zašto se moralo tako desiti - rekao je D.K.

