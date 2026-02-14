BOLNIM REČIMA SE OPROSTILI OD STRADALE TENISERKE! Karići uputili saučešće porodici Tatjane Ječmenice

Porodica Karić uputila saučešće porodici Ječmenica povodom tragične smrti Tatjane Ječmenice

Draga porodico Ječmenica i Jevtić,

Sa dubokom tugom i iskrenim bolom primili smo vest o tragičnom odlasku naše drage Tatjane Ječmenice, istaknute sportistkinje, supruge, majke i čoveka velikog srca.

Tatjana je svojim životom, radom i sportskim uspesima predstavljala uzor generacijama, a njena posvećenost, plemenitost i snaga duha ostavili su neizbrisiv trag u našem društvu i u svetu sporta.

Sa posebnom toplinom i ponosom sećamo se da su Tatjana i njen suprug Darko svoje studentske dane proveli na Univerzitetu „Braća Karić“, kao deo naše velike akademske porodice, gde su svojom kulturom, radom i ljudskim vrednostima ostavili dubok i trajan utisak.

U ovim teškim trenucima, želimo da znate da delimo vašu bol. Neka Gospod primi Tatjanu u Carstvo nebesko među pravedne, a vama podari snagu, veru i utehu da izdržite ovaj veliki gubitak. Darku želimo snagu i oporavak.

U ime porodice Karić i Univerziteta „Braća Karić“, upućujemo vam izraze najdubljeg saučešća i saosećanja.

Sa poštovanjem i iskrenom tugom,

Porodica Karić i Univerzitet „Braća Karić“

Autor: S.M.