Nikola Jokić na 'Ol-star' došao u čudnom duksu: Ima poruku koju niko ne razume, glagoljica ili nešto drugo?

U toku je Ol-star vikend, gde je najveći događaj upravo utakmica između najvećih zvezda u čitavoj NBA ligi. Na toj utakmici će učestvovati i Nikola Jokić, koji se pozdravio sa svojim "kolegama", dok je nosio poprilično zanimljiv duks.

Nikola Jokić je jedna od najvećih zvezda na ovom meču, nedavno se oporavio od povrede i sada je spreman za Ol-star vikend, gde će igrati na ovom meču. On je stigao, pozdravio se sa svima, a njegov natpis na duksu je ostao... Šokantan?

Naime, tokom pozdravljanja sa svima, on je na leđima svoje dukserice imao natpis na poprilično čudnom pismu.

Ono što se na prvu može pomisliti jeste da se radi o glagoljici, ali i dalje nema zvanične potvrde šta je u pitanju, pa ostaju samo nagađanja.

Još jedna stvar za koju se može pomisliti je nešto "iskrivljena latinica".

Samim tim što ne može da se potvrdi o kom pismu se radi, teško je i pročitati šta piše na ovoj dukserici u kojoj je Nikola Jokić stigao.

Autor: S.M.