AKTUELNO

Košarka

Nikola Jokić na 'Ol-star' došao u čudnom duksu: Ima poruku koju niko ne razume, glagoljica ili nešto drugo?

Izvor: Telegraf, Foto: X.com/NBA ||

U toku je Ol-star vikend, gde je najveći događaj upravo utakmica između najvećih zvezda u čitavoj NBA ligi. Na toj utakmici će učestvovati i Nikola Jokić, koji se pozdravio sa svojim "kolegama", dok je nosio poprilično zanimljiv duks.

Nikola Jokić je jedna od najvećih zvezda na ovom meču, nedavno se oporavio od povrede i sada je spreman za Ol-star vikend, gde će igrati na ovom meču. On je stigao, pozdravio se sa svima, a njegov natpis na duksu je ostao... Šokantan?

Foto: X.com/NBA

Naime, tokom pozdravljanja sa svima, on je na leđima svoje dukserice imao natpis na poprilično čudnom pismu.

Ono što se na prvu može pomisliti jeste da se radi o glagoljici, ali i dalje nema zvanične potvrde šta je u pitanju, pa ostaju samo nagađanja.

Još jedna stvar za koju se može pomisliti je nešto "iskrivljena latinica".

Foto: X.com/NBA

Samim tim što ne može da se potvrdi o kom pismu se radi, teško je i pročitati šta piše na ovoj dukserici u kojoj je Nikola Jokić stigao.

Autor: S.M.

#Košarkaš

#NBA

#Nikola Jokić

#duks

#ol-star

POVEZANE VESTI

Košarka

JOKIĆ TREĆI U OL-STAR GLASANJU: Navijač Zvezde ispred Kevina Duranta i Lebrona DŽejmsa, a dželati Srbije ispred 'lažnog MVP'-a (FOTO)

Košarka

Neverovatni Jokić na teren izašao u posebnoj majici - Moćan DETALJ na leđima oduševio navijače u našoj zemlji! (FOTO)

Košarka

Velika čast za Srbina! Jokić ispred svih! NBA objavila spisak igrača za Ol-star (FOTO)

Košarka

NIKOLA JOKIĆ U ŠOKU! Ono što su mu priredili mladi navijači ga je oduševilo, snimak zbunjenog Srbina obišao planetu! (VIDEO)

Košarka

NBA liga predstavila novi format Ol-star vikenda

Košarka

BRAVO, NIKOLA! Novo veliko priznanje za Jokića! Srbin rame uz rame sa Lebronom i Karijem!