Brutalno! Borislav Nikolić "Zombi" uništio rivala

Fenomenalan nastup imao je srpski MMA borac Borislav Nikolić, koga zovu "Pčelar" i "Zombi" na BRAVE 104, gde je savladao Mateusa Maltu, rođenog Brazilca koji nastupa za Portugal.

Sve je rešeno brutalnim tehničkim nokautom u drugoj rundi, kada je sudija morao da prekine borbu.

Delovalo je da je trebalo da prekine i ranije, pa je Malta pretrpeo nekoliko brutalnih udaraca kada je već bio u nokdaunu, ali je sudija bio nesiguran.

Nikolić je dominirao u prvoj rundi, gde je zadao više udaraca, a rival je pokušavao da ga obori i prebaci borbu na njegov teren. Međutim, Srbin je imao odgovor na sve.

Kada je krenula druga runda, Borislav je krenuo silovito i odmah brutalnim krošeima bacio rivala na pod. Zatim ga je dugo "mučio" u parteru, da bi ga posle ponovo pustio da ustane, a onda serijom novih razornih udaraca završio posao!

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: S.M.