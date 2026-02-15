Jokića pitali da odabere 5 najvećih u istoriji: Uhvatio se za glavu i iznervirao, Janisa izbrisao sa spiska

Nikola Jokić (30) dobio je na Ol-star vikendu u Inglvudu u Los Anđelesu pitanje novinara koje ga je zateklo - da odabere petoricu najboljih NBA igrača koji nisu Amerikanci.

Srpski centar, najbolji košarkaš sveta, počeo je samouvereno da nabraja, a onda je shvatio da to nije tako lak zadatak kako mu se odmah učinilo.

Dakle, uz prilično muke, Jokić je nekako sastavio idealnu petorka "internacionalnih" igrača:

Dirk Novicki (Nemačka)

Manu Đinobili (Argentina)

Hakim Olajdžuvon (Nigerija)

Toni Parker (Francuska)



Pau Gasol (Španija)

Vredi primetiti to da je Jokiću definitivni i bar podsvesni kriterijum bio to da govori o NBA šampionima. Sva petorica su podizala pehar "Leri O' Brajan" - Novicki 2011 sa Dalasom, Đinobili i Parker zajedno sa San Antonijom 2003, 2005, 2007, i 2014, Hakim Olajdžuvon sa Hjustonom 1994. i 1995, a Pau Gasol sa Los Anđeles Lejkersima 2009. i 2010.

Sebe nije hteo da stavi, ali jednom kada bude pristao na to, Jokić će i prema tom kriterijum morati u Top 5, jer je doveo na svojim leđima Denver do prvog i istorijskog naslova NBA šampiona 2023, što je jedan od najvećih podviga u novijoj istoriji NBA lige.

Autor: D.Bošković