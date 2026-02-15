AKTUELNO

HIT SCENA - JOKIĆ LUPIO 'ĆUŠKU' DONČIĆU! Luka ispalio sočnu psovku na srpskom, pa udario Nikolu u nezgodno mesto! (VIDEO)

Jokić i Dončić se sjajno zabavljaju u LA.

Najveće zvezde NBA okupile su se u Los Anđelesu, gde se održava jubilarni 75. Ol-star vikend.

I ove godine u centru pažnje su Nikola Jokić i Luka Dončić, koji koriste svaku priliku da se našale jedan sa drugim.

Već pri prvom susretu u svlačionici Nikola je iskoristio priliku da "pecne" svog dobrog prijatelja.

"Kako si se ugojio" dobacio je Jokić Dončiću i srdačno ga zagrlio.


Nakon toga usledio je šou tokom zvaničnog fogografisanja.

Jokić je stajao iz Dončića, pa je rešio da mu lupi jednu "ćušku". Naravno, Luka mu nije ostao dužan...

Opsovao je na srpskom: "Mamu ti j****", a onda pesnicom udario Srbina u nezgodno mesto.

