Zvezda bolje vesti nije mogla da dobije: Lil se raspada pred crveno-bele

Foto: Beta/Marko Metlas

Šampion Srbije u sjajnom raspoloženju posle pobede protiv Železničara (3:0) čeka duel u Evropi, dok s druge strane "doge" dva meseca ne znaju za pobedu u domaćem prvenstvu, a za to vreme su slavile protiv Frajburga u Ligi Evrope i u Kupu Francuske.

I sada je Lil bio blizu poraza, Brest je poveo preko Labua Laskarija u 58. minutu, ali je domaćin uspeo da poravna rezultat preko Perina u 71. minutu, ali nije mogao da dođe i do tri boda. Francuzi su pred utakmicu sa Zvezdom u velikoj krizi rezultata, što bi srpski šampion mogao da iskoristi u četvrtak kada dolazi u Francusku.

Puleni Bruna Ženesija su u agoniji, o čemu svedoče i reči iskusnog trenera po završetku meča.


- Teško je! Ovo je prvi put da doživljavam ovakvu situaciju kao trener. Deset godina sam prvi trener i ovo mi je prvi put da imam seriju, rekao bih, teških rezultata. Što se tiče ofanzivne igre i mi treneri imamo odgovornost, jer radimo na tome, ali očigledno ne dovoljno. Mislim da se trenutno mnogo stvari dešava na mentalnom planu. To se vidi kroz frustraciju koju igrači pokazuju kada promaše šansu ili kada nemamo sreće. I upravo u ovom segmentu ćemo morati mnogo da radimo da bismo povratili efikasnost - istakao je Francuz.

Trener Lila zna gde je problem, ali ne i kako da ga njegovi puleni reše.

- Pokušavali smo da variramo kroz kratke pasove, organizovanu igru i centaršuteve. Stvorili smo šanse. Nažalost, nismo postigli gol. Ali u tim momentima, ono što žalim je početak drugog poluvremena, kada smo se malo zapetljali pokušavajući previše teške stvari. Dali smo jednu ili dve lopte protivničkoj ekipi i pri jednoj od njih dobili smo kaznu. Posle toga, morate da jurite rezultat, što nam se dešava previše često od početka godine. Teško je protiv ekipe koja je dobro organizovana, kompaktna i koja oseća da može nešto da uradi. Teško je pobediti. Ipak, uspeli smo da se vratimo. To je manje zlo, ali, naravno, nije dovoljno.

Autor: D.Bošković

