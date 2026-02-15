AKTUELNO

Košarka

NESTVARNO! Demijan Lilard povređen pobedio u brzom šutiranju trojki na NBA Ol-Staru! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Steve Dykes ||

Treći put u karijeri je Dejm Lilard šampion u brzom šutiranju trojki na NBA Ol-staru.

"Dejm Dola", kako mu nadimak glasi, pobedio je sa 29 poena u finalnoj rundi naspram 27 Devina Bukera i samo 17 rukija Kona Knupela.

Imao je sin Melvina Bukera sve u svojim rukama, da je pogodio još jednu šarenu loptu u poslednjoj seriji izborio bi produžetak, a da je pogodio dve pobedio bi.

On je promašio četiri zaredom, te tako "prepustio" pobedu Lilardu i završio takmičenje kao drugi.

Autor: D.Bošković

#Demijan Lilard

#NBA

#OL star

#Trojke

#šutiranje

