MISTERIOZNA OBJAVA NEMANJE RADONJIĆA! Presedeo još jedan meč na klupi, pa poslao zanimljivu poruku!

Izvor: Kurir, Foto: Foto: FK Crvena zvezda ||

Zanimljiva objava prvotimca Crvene zvezde.

Fudbaleri Zvezde savladali su ubedljivo na gostovanju Železničar iz Pančeva (0:3), a Nemanja Radonjić nije dobio šansu ni na ovom meču.

Iskusni as od dolaska Dejana Stankovića na klupu Zvezde proveo je samo pola sata na terenu, na meču protiv Selte.

Podsetimo, krajem prošle godine generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić da je izgubio strpljenje sa Radonjićem i da je bio spreman da se rastane sa njim, ali da je zbog Dejana Stankovića promenio odluku.

Međutim, ni dolaskom novog trenera njegov status u timu se nije značajno promenio.

Posle još jedne utakmice provedene na klupi, krilni napadač se oglasio na Instagramu:

"Ćutanje tvoju glavu čuva. Ne okreći se kako vetar duva. Ćutanjem čuvaš vrednost pravu. Ćutanjem čuvaš drugaru glavu. Ne mari mnogo kad drugi laju. Ćutanje uvek pobedi na kraju. Ćutanje mnoge gluposti spreči. Dela govore više od reči", poručio je Nemanja Radonjić.

Autor: D.Bošković

