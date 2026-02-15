Umro Miodrag Miša Grujić

Miodrag Grujić – Miša, dugogodišnji trener i jedan od najznačajnijih oslonaca atletike u Timočkoj krajini, preminuo je 14. februara u 67. godini u knjaževačkoj bolnici. Rođen je 13. decembra 1959. godine u Kalni.



Njegovim odlaskom atletika na istoku Srbije ostala je bez velikog stručnjaka - izgubila je pedagoga, uzora i čoveka koji je čitav život posvetio stvaranju novih generacija šampiona „kraljice sportova“. Energija, predanost i iskrena ljubav prema atletici kojom je zračio ostavili su neizbrisiv trag na brojne mlade sportiste koji su svoje prve korake na stazi napravili upravo pod njegovim vođstvom.

Sahrana će biti održana u nedelju, 15. februara, u 13 časova na groblju u Kalni.

- Mišo, bez tebe Atletski klub ‘Mladost’ Zaječar ne bi opstao! Anđeli te čuvali, brate moj - rekao je njegov dugogdišnji saradnik Zoran Milić.

- Ceo život si dao atletici, mnoge generacije pamtiće te kao dobrog čoveka i trenera koji je iznedrio dobre dečake i devojčice. Večna ti slava.

- Mišo, legendo. Bio si pravi sportista i veliki uzor mladima koji su prošli kroz Atletski klub ‘Mladost’. Nedostajaćeš nam.

Sahrana će biti održana u nedelju, 15. februara, u 13 časova na groblju u Kalni.

- Mišo, bez tebe Atletski klub ‘Mladost’ Zaječar ne bi opstao! Anđeli te čuvali, brate moj - rekao je njegov dugogdišnji saradnik Zoran Milić.

- Ceo život si dao atletici, mnoge generacije pamtiće te kao dobrog čoveka i trenera koji je iznedrio dobre dečake i devojčice. Večna ti slava.

- Mišo, legendo. Bio si pravi sportista i veliki uzor mladima koji su prošli kroz Atletski klub ‘Mladost’. Nedostajaćeš nam.

Autor: D.Bošković