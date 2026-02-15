Sramno! Igrači tzv. Kosova pokazivali simbol orla i 'velike Albanije', bundesligaš to podelio na internetu!

Jedan bundesligaški klub je uspeo da postane omražen u Srbiji, posle samo jedne fotografije koju verovatno nisu razumeli - šta stvarno znači. Naime, reč je o Hofenhajmu koji je na zvaničnom nalogu podelio sliku trojice fudbalera sa tzv. Kosova, koji se raduju i poziraju sa prekrštenim rukama, simbolom "velike Albanije".

Hofenhajm je juče slavio protiv Frajburga rezultatom 3:0, a prvi gol je bio delo Fisnika Aslanija, reprezentativca tzv. Kosova. Takođe, još dva fudbalera igraju za tzv. Kosovo - Albijan Hadari i Leon Avdulahu.

Podelio je Hofenhajm sliku njihovog slavlja, gde su prekrstili ruke i aludirali na orla, odnosno simbol "velike Albanije", što je postala već učestala i poznata provokacija za narod iz naše zemlje. Prvi su za tim, još 2018. godine, posegnuli sramnim radovanjima Granit Džaka i Đerdan Šaćiri na Svetskom prvenstvu u Rusiji.

Moglo se videti da se ljudima iz Srbije nije svidela objava Hofenhajma, koji su zasuli objavu komentarima, kako bi možda upozorili medijsku službu bundesligaša o kakvom propustu je reč.

Autor: D.Bošković