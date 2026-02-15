KRENUO MAJČINIM STOPAMA, PA IZABRAO DRUGI SPORT: Sin Tatjane Ječmenice ima samo 18 godina, a ovako je ona govorila o njemu

Tragedija koja je potresla Srbiju odnela je život proslavljene teniserke , a iza nje je ostao njen najveći ponos – sin Tatjane Ječmenice, osamnaestogodišnji Aleksa.

Tatjana Ječmenica poginula je u petak na licu mesta u sudaru automobila i šlepera na obilaznici oko Beograda, dok se njenom mužu i Aleksinom ocu Darku Jevtiću lekari bore za život.

Tatjana je u intervjuima često naglašavala da su ona i suprug želeli samo da Aleksa bude aktivan i srećan u onome što izabere.

U jednom od poslednjih razgovora za „Žurnal“, početkom januara ove godine, sa ponosom je govorila o sinu.

– Za Aleksu kažu da je talentovan desni bek. Od nas nikad nije bilo pritiska da nešto mora. Trebalo je samo da bude aktivan. Počeo je u tenisu, ali je završio na rukometu. Za sada mu dobro ide, međutim, da bi se bavio ozbiljno sportom i pravio velike rezultate, moraš da živiš taj sport, da budeš požrtvovan i da sve bude podređeno tom sportu. Darko drži rukomet u malom prstu, a najveća tenzija kreće pred Aleksine utakmice i on mu je najveći kritičar - isrpičala je Ječmenica

Autor: D.Bošković