VELIKA VEST ZA SRBIJU: Iskusni as se vraća u reprezentaciju!

Krilni centar Luka Mitrović dobio je poziv selektora Srbije Dušana Alimpijevića za važne mečeve protiv Turske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Konačan spisak još uvek nije objavljen, ali su neka imena već poznata. U intervjuu za "Mozzarsport", član CSKA je bio iskren o svom statusu u reprezentaciji.

- U kontaktu sam. Ja sam toliko isključen od svega, nemam društvene mreže. Ne znam ni da li je izašao spisak, ali sam na njemu. Bilo je kontakta i pre prvog prozora, ali ja u tom trenutku nisam imao klub, nisam bio u takmičarskoj formi i nije bilo realno da se nađem na spisku pre momaka koji su igrali. Ne bi bilo ni fer prema njima. Sada, kada sam ovde i kada bude bila pauza u VTB ligi, ne postoji nikakva prepreka da budem deo reprezentacije. Uvek je čast biti deo svega toga i počastvovan sam što ću pomoći mladoj ekipi - otkrio je Mitrović.

Alimpijević je predvodio "orlove" tek na dve utakmice i Mitroviću se dopada kako se odvija čitava situacija.

- Kako je mogla da izgleda posle dva treninga? Svi oni dolaze iz svojih sistema, dolazite u novu ekipu kod trenera koji za dva dana mora da bude alhemičar, da napravi nešto, a utakmice su veoma bitne. Porazi u takvim utakmicama mogu da budu značajni, tako da je bilo veoma važno što su pobedili. Sada će biti malo lakše, jer su se već stvorile određene konture - rekao je nekadašnji košarkaš Crvene zvezde.

Autor: D.Bošković