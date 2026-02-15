AKTUELNO

UEFA ODUŠEVILA SRBIJU: Evropska kuća fudbala uz moćnu poruku čestitala Srbima Dan državnosti!

Sjajan gest Evropske fudbalske unije.

Evropska fudbalska unija (UEFA) čestitala je danas Srbiji Dan državnosti.

"Srećan ti Dan državnosti, Srbijo! Strast srpske nacije prema fudbalu nastaviće da sija na evropskoj sceni, pošto je potvrđeno da su domaćini Evropskog prvenstva za igrače do 21 godine 2027. godine", navodi se u objavi UEFA na društvenoj mreži X.

