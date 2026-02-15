AKTUELNO

Fudbal

Prve reči Nenada Lalatovića posle debija u Novom Pazaru: Na meni je bio pritisak, ovako se bodri i voli klub

Izvor: Pink.rs, Foto: Beta/Dragan Gojić ||

Fudbaleri Novog Pazara su upisali pobedu na debiju svog novog trenera, čuvenog Nenada Lalatovića.

Oni su slavili protiv OFK Beograda na svom terenu sa 2:1, golovima Camaja i Stanisavljevića, koji je postigao i gol sezone.

Posle meča, oduševljen je bio i Nenad Lalatović, koji je rekao da mu mnogo znači i da je na njemu bio veliki pritisak.

On je pohvalio i navijače, s obzirom na to da su ga sjajno dočekali.

- Dobro, ušli smo dobro u utakmicu. Nije bilo lako, da su nas pobedili prišli bi na bod. Mi smo prišli na bod Želji, borim ose za Evropu. Na meni je bio ovde veliki pritisak, stvarno, moram da priznam. Publika od mene očekuje mnogo, hvala kako su me prihvatili, kako su me podržali. Hvala kako su bodrili, pobedu posvećujem predivnoj publici. Ovako se voli klub, ovako se navija.

Onda je rekao da "ide da gleda i svoj drugi klub", a to je Mladost iz Lučana.

- Mojim igračima čestitam na sjajnoj borbi, idem da odmaram i da gledam moj drugi klub, Mladost Lučani. Nešku Milovanoviću želim puno sreće danas, TSC je veliki klub, ali moram navijati danas za Mladost iz Lučana.

Autor: S.M.

#Debi

#Nenad Lalatović

#Novi Pazar

#klub

#pritisak

POVEZANE VESTI

Košarka

PRVE REČI SFEROPULOSA POSLE TRIJUMFA: Trener Crvene zvezde istakao šta je bio ključ pobede

Fudbal

NAVIJAČI SE POTUKLI U NOVOM PAZARU: Utakmica protiv Železničara bila u prekidu zbog haosa na tribinama

Fudbal

LJAJIĆ NASTAVIO TAMO GDE JE STAO! Najbolji fudbaler Super lige u novom dresu dominirao protiv Sarajeva!

Fudbal

PARTIZAN PETARDOM PREKINUO NEUGODNU TRADICIJU: Crno-beli smestili 5 komada u mrežu IMT-a! Demba Sek postigao gol posle 4 godine

Košarka

PRVE REČI SFEROPULOSA POSLE VELIKE POBEDE ZVEZDE U MONAKU: Evo šta je imao da poruči trener crveno-belih!

Fudbal

ZVEZDA U NEDELJU IGRA U NOVOM PAZARU: Milojević nahvalio domaćina i kolegu Gaćinovića!