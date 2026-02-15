REGION U SUZAMA: Preminuo legendarni vaterpolista

Veoma tužne vesti dolaze iz komšiluka. Legendarni vaterpolista Goran Sukno, preminuo je u 67. godini posle duge i teške bolesti. Sukno je bio čovek koji je osvojio sve što se moglo osvojiti i sa razlogom je jedan od najvećih na ovim prostorima.

Gospar Goran, kako su ga zvali, on je ostavio neizbrisiv trag kao igrač, kapiten, trener i vizionar vaterpolo kluba Jug i čitavog hrvatskog vaterpola.

On je bio sve dolosvno u ovom klubu, čak i sportski direktor, koji je podigao klub do nestvanih visina.

Goran Sukno je prvi iz trojfene vaterpolo porodice Sukno.

Rođen je 6. aprila 1959. godine u Cavtatu, gde je i počeo da se bavim vaterpolom.

Igrao je za lokalni klub od 1971. do 1976. godine, kada prelazi u Jug, a tamo provodi 10 godina i vodi ga do vrha Evrope.

On je bio poznat po svojoj brzini i kontrama, a kako kažu, on je početkom 1980-ih igrao vaterpolo kakav se igra 20 godina kasnije.

Autor: S.M.