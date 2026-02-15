SVAKA ČAST MALOM ŠAMPIONU! Bogdan (9) iz Loznice je NAJBOLJI među amaterskim borcima Evrope

Bogdan Obradović iz Loznice osvojio je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u organizaciji ADCC i nacionalnih saveza u Beograd.

U konkurenciji najboljih amaterskih boraca Evrope, devetogodišnji Bogdan pokazao je izuzetnu tehničku spremnost, mentalnu snagu i hrabrost koja prevazilazi njegove godine. Na strunjači je delovao sigurno, odlučno i dostojanstveno – kao pravi šampion. Njegova pobeda nije samo sportski uspeh, već i snažna poruka da se posvećenost, rad i vera u sebe uvek isplate.

Posebnu težinu i dubinu ovom trijumfu daje činjenica da je zlatnu medalju posvetio svojoj majci Nataši, koja je preminula 30. decembra 2025. godine. Boreći se sa njenim likom na majici, Bogdan je nosio mnogo više od sportske opreme – nosio je ljubav, uspomenu i neugasivu snagu koju samo majčina podrška može da podari. U svakom zahvatu, u svakom pogledu ka tribinama, osećala se emocija koja je dirnula sve prisutne.

Simbolično, samo dan nakon osvajanja evropskog zlata, Bogdan proslavlja svoj deveti rođendan. Iako još uvek dečak, iza njega su dve godine predanog rada i svakodnevnih treninga u Akademiji borilačkih sportova Loznica, gde je strpljivo i posvećeno gradio svoj put ka vrhu. Njegovi treneri ističu njegovu disciplinu, skromnost i ogromnu želju za napretkom – osobine koje krase istinske šampione.

Loznica danas slavi ne samo medalju, već i karakter. Slavi dete koje je pokazalo da se i u najtežim trenucima može pronaći snaga za pobedu. Slavi srce koje kuca za porodicu, grad i sport.

Grad Loznica uputio je Bogdanu mnogo zdravlja, radosti i novih pobeda, uz čvrsto uverenje da je ovo tek početak jedne velike sportske priče. Jer neki šampioni ne postaju veliki samo zbog medalja koje osvoje – već zbog emocije i dostojanstva sa kojim ih nose.

