Preminuo mladi sportista (18): Motorno vozilo ga udarilo tokom treninga...

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Veoma tužne vesti dolaze iz Italije. Mladi Frančesko Mazoleni Berganasko (18) preminuo je tokom treninga, nakon što je u nedelju, 15. februara udaren od strane motornog vozila. Njegov tim je objavio vesti o smrti.

Naime, Frančesko je doživeo saobraćajnu nesreću koja se dogodila tokom treninga, a njegov tim "Goodshoo Yoyogurt" je objavio tužne vesti.

Oni su se oglasili emotivnom porukom, u kojoj su potvrdili da je mladić poginuo.

- Ovo je veoma tužna nedelja za sve nas. Naš Frančesko Mazoleni napustio nas je prerano. U bolnoj tišini stojimo zajedno uz njegovu porodicu. Zauvek ćemo nositi sa sobom tvoj osmeh koji te je inspirisao da slediš svoj san - stoji u saopštenju ove ekipe.

Trenutno ne postoji više informacija oko toga pod kojim okolnostima je došlo do ove tragedije koja je pogodila biciklizam.

Autor: S.M.

#Smrt

#Tragedija

#Trening

#biciklista

#motorno vozilo

