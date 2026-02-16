AKTUELNO

'UF, BOŽE DRAGI' Jokić nasmejao novinare: Bilo je dobro - verovatno zato što ja nisam igrao! (VIDEO)

Našalio se na svoj račun harizmatični Somborac nakon Ol-star spektakla u Los Anđelesu.

Najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić nije imao zapaženu ulogu na ovogodišnjem Ol-staru.

Došao je u Los Anđeles sa steznikom na desnom ručnom zglobu, pa trener Darko Rajaković nije želeo da ga forsira.

Počeo je prvi meč u startnoj petorci i proveo svega pet minuta na terenu, dok je drugu utakmicu celu presedeo na klupi.

Nakon eliminacije svog tima Nikola se pojavio se u miks zoni. Uzdahnuo je duboko, izgovorio na srpskom "Uf, Bože dragi", i počeo da odgovara na pitanja znatiželjnih novinara.

Otkrio je Nikola da je unapred bilo dogovoreno da ne igra puno.

"Da, to je bio plan, da odigram samo malo i posle presedim", rekao je Jokić.

Za minutažu Dončića nije imao odgovor.

"Ne znam šta je problem sa Lukom, ne razmišljam o tome".

Osvrnuo se i na samo takmičenje Jokić.

"BIlo je dobro, sa takmičarskim nabojem, to se tražilo od nas. Verovatno je bilo tako jer nisam igrao. Šalim se, bilo je dobro", rekao je uz osmeh Nikola.

U drugom meču Tim SAD Pruge savladao je Tim Sveta rezultatom 48:45, a junak trijumfa bio je Kavaj Lenard, koji je ubacio čak 31 poen.

Njegov nastup impresionirao je Jokića.

"Poseban igrač, rekao sam momcima da tako igra budući član Kuće slavnih. Nije loša stvar izgubiti od takvog igrača", ističe srpski košarkaš.

Autor: Jovana Nerić

