Nemanja Radonjić pred odlaskom iz Zvezde! Da li je Los Anđeles nova destinacija?

Nemanja Radonjić sve je bliži odlasku iz Crvene zvezde. Ugovor mu ističe na kraju sezone, ali bi mogao i pre toga da napusti Marakanu i preseli se u Sjedinjene Američke Države. Dobio je mig iz Los Anđelesa.

Kako sezona u MLS ligi kreće sledećeg vikenda, Radonjiću se "kuva" transfer u jedan od dva velika kluba iz "grada anđela" Los Anđeles FC ili Los Anđeles Galaksi. Sasvim dovoljno vremena ima da se završi jer prelazni rok u SAD traje do 26. marta.

Kako je trenutno u drugom planu kod trenera Dejana Stankovića, isto kao što je uglavnom bio slučaj kod Vladana Milojevića, Radonjiću i Zvezdi bi bilo u interesu da se rastanu. Ostaje samo još da se vidi da li bi crveno-beli zahtevali bar simbolično obeštećenje ili bi bivšeg srpskog reprezentativca pustili besplatno.

Pokušao je Nišlija da oživi karijeru povratkom u Crvenu zvezdu pre dve godine, ali osim nekoliko bljeskova nije ispunio velika očekivanja. Razlog tome je i vanfudbalski život, odnosno nedovoljno profesionalno pristupanje obavezama.

Možda bi mu odlazak u Kaliforniju osvežio karijeru, protkanu usponima i padovima. Njegove "bubice" nisu mogli da trpe u Torinu, Marseju, Benfiki, Herti, iako je fudbalski kvalitet nesporan.

Autor: Jovana Nerić