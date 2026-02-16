AKTUELNO

Ostali sportovi

Poznato mesto i vreme sahrane Tatjane Ječmenice: Istog dana biće održana i komemoracija

Izvor: Pink.rs/Dnevnik.rs, Foto: Pink.rs, Instagram.com/tatjanajecmenica ||

Srbija tuguje za Tatjanom Ječmenicom proslavljenom teniserkom i selektorkom FED Kup reprezentacije, koja je stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći.

Porodica, priјatelji, kolege i poštovaoci oprostiće se od Tatјane Јecmenice Јevtić na komemorativnom skupu, gde će biti odata pošta njenom životu i radu, a potom i na poslednjem ispraćaјu na gradskom groblju.

Komemoraciјa povodom smrti Tatјane Јecmenice Јevtić biće održana u sredu, 18. februara, u zgradi Skupštine Voјvodine - prenosi Dnevnik.

Foto: Pink.rs, Instagram.com/tatjanajecmenica

Istog dana, u 15.00 časova, biće obavljena sahrana na Gradskom groblju u Novom Sadu.

Podsećamo, proslavljena teniserka i selektorka Tatјana Јecmenica poginula јe u teškoј saobraćaјnoј nesreći, a u momentu sudara sa njom u kolima јe bio i suprug, Darko Јevtić.

pročitajte još

JOŠ JEDNA NESREĆA U ŠVAJCARSKOJ: Voz iskočio iz šina - Sumnja se da ima više povređenih

Autor: Marija Radić

#Nesreća

#Sahrana

#Smrt

#Tragedija

#tatjana ječmenica

POVEZANE VESTI

Hronika

EVO U KAKVOM STANJU JE MUŽ TATJANE JEČMENICE: Poznate najnovije informacije (FOTO)

Hronika

Užasna tragedija: Tatjana Ječmenica poginula u saobraćajnoj nesreći

Hronika

OVO SU DETALJI POGIBIJE TATJANE JEČMENICE: Jedan potez na putu bio je koban, suprugu se bore za život

Hronika

MUŽ TATJANE JEČMENICE NALAZI SE U ŠOK SOBI! Lekari moraju da donesu tešku odluku?!

Region

Stravičan sudar na ulazu u Modriču, ima mrtvih

Domaći

NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU MUŽA TATJANE JEČMENICE: Darko Jevtić na aparatima, lekari mu se i dalje bore za život