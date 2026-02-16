OBJAVLJENA NOVA ATP LISTA: U vrhu bez promena

Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je treće mesto na najnovijoj ATP listi sa 5.280 bodova, dok je Španac Karlos Alkaraz i dalje prvi sa 13.150.

Janik Siner je drugi teniser sveta sa 10.300 bodova, dok se Aleksandar Zverev i dalje nalazi na četvrtoj poziciji sa 4.605.

Lorenco Muzeti je zadržao peto mesto na ATP listi, dok je Aleks de Minor napredovao za dve pozicije i trenutno je šesti teniser sveta.

Feliks Ože-Alijasim je sedmi na ATP listi, a u prvih 10 nalaze se još i Tejlor Fric, Ben Šelton i Aleksandar Bublik.

Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović nazadovao je za 17 mesta i trenutno se nalazi na 83. poziciji na ATP listi sa 670 bodova.

Hamad Međedović je pao za 18 pozicija i sada je 97. teniser sveta sa 615 bodova, dok je Laslo Đere nazadovao za 23 mesta i nalazi se na 114. poziciji sa 538.

Dušan Lajović je 129. teniser na ATP listi sa 485.

Autor: S.M.