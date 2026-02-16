SRBIJA OSTVARILA IZUZETAN REZULTAT U BEOGRADU! Osvojeno 12 medalja na Evropskom prvenstvu u MMA, ČORTAN ŠAMPION EVROPE! (FOTO+VIDEO)

Beograd je još jednom opravdao reputaciju domaćina velikih sportskih događaja, a reprezentacija Srbije ostvarila je izuzetan rezultat, kada se čak dvanaest puta popela se na pobedničko postolje tokom Evropskog prvenstva u halii „Aleksandar Nikolić“, u svim uzrasnim kategorijama.

U organizaciji International Mixed Martial Arts Federation (IMMAF) i MMA Savez Srbije, uz podršku Vlade Republike Srbije – Ministarstva sporta, realizovano je Evropsko prvenstvo koje je još jednom potvrdilo da je Beograd centar evropskog amaterskog MMA. Institucionalna podrška u obezbeđivanju neophodnih sredstava bila je ključna za realizaciju programa i projekata, kao i za stvaranje vrhunskih uslova za takmičenje na najvišem nivou.

ALEKSA ČORTAN EVROPSKI ŠAMPION! ČETVORICA JUNIORA VICEŠAMPIONI!

U poluteškoj kategoriji juniorske konkurencije, Aleksa Čortan osvojio je zlatnu medalju nakon tri dominantne pobede.

Prvi meč završio je zahvatom na zglob noge (ankle lock) protiv slovaka Miroslava Silhara. U polufinalu je jednoglasnom odlukom sudija savladao bosanca Azura Bekrića, dok je u finalu, taktički zrelim i kontrolisanim nastupom, istom odlukom pobedio i belgijanca Abdellaha Haddouchija, zasluženo postavši šampion Evrope.

Blažo Pušonjić u super lakoj kategoriji do 74 kilograma, do srebrne medalje stigao je impresivnim nizom pobeda. Jednoglasnim odlukama savladao je gruzina Gogu Midelashvilija, belgijanca Bekhana Kuraeva i austrijanca Saida Osmanova. U finalu se sastao sa Ronijem Pavlovićem iz Hrvatske. Meč je bio neizvestan do poslednjih sekundi, uz snažne razmene i dramatičnu završnicu. Sudijska odluka pripala je protivniku, ali je Pušonjić kavez napustio uz aplauze publike i sa osvojenih 300 bodova za evropsku rang listu.

Mirko Dardić u kategoriji do 88,4 kg, plasman u finale obezbedio je gušenjem (D’Arce choke) protiv izraelca Jaira Zagagija. U borbi za zlato poražen je polugom na ruci (armbar) od Ukrajinca Denisa Kozore, čime je osvojio srebro i potvrdio kvalitet srpske MMA škole.

David Magda u kategororiji do 97 kilograma, demonstrirao je snagu i tehničku superiornost u parteru, savladavši austrijanca Ismaela Azouza polugom na ruci „Amerikana“. U finalu je poražen od Ivana Poremchuka iz Ukrajine kontra polugom „Kimura“, osvojivši srebrnu medalju i značajne bodove za rang listu.

Posebnu emociju nosi nastup Nemanje Blagojevića, dvostrukog svetskog i evropskog šampiona. U finalu je, usled nezgodnog pada, došlo do iščašenja lakta, što je onemogućilo nastavak borbe sa austrijancem. Uprkos okolnostima, Blagojević je još jednom pokazao šampionski karakter i borbenost dostojnu velikog imena, a prema informacijama iz stručnog štaba, očekuje se njegov brz oporavak.

MMA savez Srbije /M.T.

SENIORI DONELI JOŠ DVA SREBRA

Poslednjeg dana prvenstva Srbija je imala dvojicu finalista u seniorskoj konkurenciji.

Marko Ivković je u finalnom duelu, u super srednjoj kategoriji protiv Petra Pejića iz Hrvatske pružio snažan otpor, ali je poražen i time postao vicešampion Evrope. Duel je završen sportskim pozdravom i razmenom zastava, gestom koji potvrđuje da sport, iznad svega, gradi poštovanje.

Dževad Baltić, najtrofejniji srpski i regionalni MMA borac, zbog povrede šake nije mogao da nastupi u finalu kategorije do 97 kilograma, čime je Srbija osvojila i drugo seniorsko srebro. Iako izostanak finalne borbe ostavlja žal, Baltićev doprinos i autoritet u ovom sportu ostaju neupitni.

UKUPAN UČINAK 12 MEDALJA ZA TIM SRBIJE, UKUPNO 44 MEDALJE ZA 4 GODINE!

Reprezentacija Srbije Evropsko prvenstvo završila je sa ukupno 12 medalja - jednim zlatom, šest srebrnih i pet bronzanih medalja. Ovim uspehom Srbija je u poslednje četiri godine stigla do ukupno 44 medalje na velikim međunarodnim takmičenjima pod okriljem IMMAF-a.

Podsećanja radi, prvenstvo su otvorili najmlađi članovi reprezentacije, koji su već u uvodnim danima doneli prve medalje. Bronzama su se okitili Una Mihajlović, Amir Karišik, Jana Vučićević, Luka Tošović i Vasilija Borovićanin, najavivši uspešnu nedelju za srpski tim.

Evropsko prvenstvo u Beogradu još jednom je pokazalo kontinuitet rada, sistem i kvalitet koji srpski MMA svrstavaju u sam vrh evropske scene, čime je zatvoreno još jedno evropsko prvenstvo, treće u organizaciji MMA Saveza Srbije u poslednje tri godine.

Autor: Jovana Nerić