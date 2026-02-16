'Sve je spremno za Kup Koraća' Čović: Očekujem da prođe bez problema

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije (KSS) Nebojša Čović izjavio je danas da je sve spremno za predstojeći Kup Radivoja Koraća i dodao da očekuje da takmičenje prođe bez problema.

Kup Radivoja Koraća biće održan od 18. do 21. februara u hali "Čair" u Nišu, a trofej brani Crvena zvezda, koja je prošle godine u finalu pobedila Partizan.

"Sve je spremno. Niš već ima ustaljenu šemu i tradiciju. U sredu kreću prve utakmice. Mi smo rekli da će biti nulta tolerancija na vređanja i neregularnosti. U smislu da stalno na Kupu ima nervoze, ima priča raznih, te sudije, te gledaoci. Videćemo koliko ćemo u tome zapravo uspeti. Očekujem da protekne sve regularno, s tim što je uvek tenzija velika i visoka, tako da ćete uvek doći u onu situaciju 'ko gubi, ima pravo da se ljuti'. Ovde imate ograničenje na četiri stranca i lepo je bilo gledati sad ove dve utakmice ABA lige, kako i Zvezda i Partizan sad odjednom više forsiraju domaće igrače pripremajući ih kroz te utakmice", rekao je Čović za Javni servis.

On je naveo da ne očekuje probleme kada je suđenje u pitanju.

"Mislim da će biti sve u redu. Naime, komesar za suđenje, gospodin Milojković, će odrediti sudije za četvrtfinale, a mislim da će za polufinale i finale biti izlačenje sudija. S tim što, za razliku od prethodnih godina, u ovoj sezoni imamo raspoloženje svih sudija da sude finalni turnir u Nišu, tako da tu će biti najkvalitetnije sudije, sudije koje sude Evroligu, Eurokup i Ligu šampiona. Imamo potencijal za suđenje, ali ne kažem da tokom vremena ne treba još dodatno unapređivati stvari", izjavio je predsednik KSS.

Čović je istakao da reprezentaciju Srbije očekuju važne utakmice protiv Turske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

"Veoma važan prozor. Igramo u Beogradu sa Turskom 27. februara, a potom idemo tamo 2. marta. Potrebna nam je minimum jedna pobeda, ali imaćemo ili imamo veliki problem. Selektor je spisak od 40 i nešto igrača baš noćas sveo na 23 igrača. Ne mogu da kažem da će na tom spisku biti ni Gudurić, ni Micić, ni Milutinov. Vanja je takođe povređen, znamo. Vrlo sam zahvalan nekim igračima koji se vraćaju u reprezentaciju, poput Luke Mitrovića, mislim da će to učiniti i Kalinić. Hvala im, jer je izuzetno važno da se Srbija kvalifikuje na Svetsko prvenstvo. Ako se ne kvalifikuje na Svetsko prvenstvo, nema nas ni na Olimpijskim igrama", dodao je Čović.

Predsednik KSS je poručio i da reprezentaciju očekuju promene koje moraju biti sistemski sprovedene.

"Mi se nalazimo na raskrsnici postepene smene generacije. Pogledajte u ženskoj košarci šta se dogodilo. Naravno, treba da pokušamo da uradimo, kako bih ja rekao, mekano, da imamo i rezultate, ali da ne plivamo visoko u smislu da svaki put mi moramo biti prvaci. Mi jesmo zemlja košarke, ali interesantno, zemlja košarke bez sopstvene lige, zemlja košarke bez ili sa nekim mnogim drugim problemima. Tako da, ja u tom delu, pravo da vam kažem, dok radim ovaj posao, nisam spreman da pravim bilo kakve kompromise kada je košarka u pitanju", rekao je Čović.

Autor: Marija Radić