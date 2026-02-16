AKTUELNO

Fudbal

OGROMNO INTERESOVANJE NAVIJAČA ZA VEČITI DERBI! Većina ulaznica je već prodata, Crvena zvezda i Partizan će igrati pred punom Marakanom

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Fudbaleri Crvene zvezde će dočekati Partizan u okviru 178. večitog derbija.

Najveća utakmica srpskog fudbala biće odigrana na stadionu Rajko Mitić u nedelju, sa početkom od 17 časova.

Kada je reč o navijačima Crvene zvezde, prodaja ulaznica je već neko vreme aktivna "online" putem, a od srede će biti dostupne i na blagajni na stadionu "Rajko Mitić".

U pitanju su ulaznice za severnu, zapadnu i istočnu tribinu, kao i za tribinu "Siniša Mihajlović".

Sa druga strane, navijači Partizana će ulaz na južnu tribinu moći da obezbede na blagajni na stadionu u Humskoj, ali crno-beli još uvek nisu objavili detalje o vremenu prodaje.

Foto: Pink.rs

Informacije iz Crvene zvezde su prilično pozitivne i govore o velikoj zainteresovanosti za večiti derbi.

U ponedeljak je saopšteno da je prodato 30.000 karata, što je fantastična brojka s obzirom na to da do utakmice ima šest dana i da se očekuje još puno prodatih ulaznica.

Podsetimo, u prvom ovosezonskom večitom derbiju Crvena zvezda je pobedila rezultatom 2:1.

Utakmica 9. kola Super lige Srbije odigrana je pred 26.254 navijača na stadionu u Humskoj.

Autor: Jovana Nerić

#Derbi

#FK Crvena Zvezda

#FK Partizan

#fudbal

#interesovanje

#marakana

POVEZANE VESTI

Fudbal

ODIGRAN 172. VEČITI DERBI PRED PUNOM MARAKANOM - Zvezda se ISPROMAŠIVALA, Partizan sa igračem manje odneo bod! (FOTO)

Fudbal

Poznato ko sudi 174. Večiti derbi! Najbolji srpski arbitar dobio čast da deli pravdu na meču Partizan - Zvezda

Fudbal

Otkriveni detalji: Evo sa kim se Mijatović posvađao na stadionu Partizana - veliki incident u Humskoj!

Košarka

OBRADOVIĆ PRED DERBI POHVALIO ZVEZDU IZ DVA RAZLOGA: To je lep gest od njih! Ide se ka normalizaciji odnosa

Fudbal

U ZNAK SEĆANJA NA SINIŠU MIHAJLOVIĆA: Zvezda i Voša igraju za Dečje selo u Sremskoj Kamenici

Fudbal

Partizan doneo odluku da li će igrati Večiti derbi!