KRAJ ZA SRPSKE OLIMPIJCE NA ZOI! Tomović bez plasmana u slalomu - nije uspeo da završi trku!

Nastupom Tomovića završeno je učešće srpskih sportista na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Srpski skijaš Aleksa Tomović nije uspeo da se plasira u drugu vožnju slaloma na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, pošto danas u Bormiju nije uspeo da završi prvu vožnju.

Uz Tomovića, čak drugih 48 skijaša nije uspelo da završi današnju prvu vožnju slaloma, među kojima je i osvajač zlatne medalje u veleslalomu na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama, Brazilac Lukas Pinejro Broten.

Najbolji rezultat u prvoj vožnji slaloma imao je Norvežanin Atle Li Mekgrat sa vremenom od 56,14 sekundi.

Današnjim nastupom Tomovića, koji je u trci veleslaloma zauzeo 47. mesto, završeno je učešće srpskih sportista na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Pored Tomovića, Srbiju su predstavljali i Anja Ilić i Miloš Milosavljević, koji su se takmičili u kros kantriju. Ilić je ;zauzela 86. mesto u trci klasičnog sprinta i 106. mesto u trci slobodnim stilom na 10 kilometara, dok je Milosavljević u trci klasičnog spinta zauzeo 87. poziciju, a u trci slobodnim stilom na 10 kilometara 88. mesto.

