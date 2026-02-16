'PLAČEM SAMO KAD MOJ KONJ POBEDI' Jokića pitali da li će pustiti suzu kada Lebron ode u penziju, usledio HIT odgovor (VIDEO)

Nije se Nikola Jokić proslavio na parketu, ali je zato van terena ljubiteljima košarke priredio nezaboravan šou tokom NBA Ol-stara.

Nikola je vikend u LA iskoristio da se sjajno zabavi. "Peckao" se sa Dončićem na svakom koraku i oduševljavao novinare svojim duhovitim izjavama.

Kada su mu postavili pitanje da li će plakati kada Lebron Džejms ode u penziju, Somborac je kao iz topa odgovorio:

"Ne".

"Kako to?" pitao je iznenađeni novinar:

"Ne znam, nemam takvu vrstu emocije."

Usledilo je zanimljivo pitanje.

"Kada si poslednji put plakao?"

"Ne znam, da budem iskren... Kada je moj konj pobedio u trci", prisetio se Jokić.

Nikola Jokic when asked if hes going to cry when Lebron retires:



"No"



Autor: Iva Besarabić